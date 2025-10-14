Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακάλεσε την ουκρανική υπηκοότητα του δημάρχου της Οδησσού Γκενάντι Τρουχάνοφ, δήλωσε σήμερα η προεδρία, ενώ η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) υποστηρίζει ότι η απόφαση βασίστηκε σε στοιχεία ότι ο Τρουχάνοφ διαθέτει ρωσική υπηκοότητα.

Ο Τρουχάνοφ απέρριψε τις κατηγορίες και ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. «Θα υπερασπισθώ τον εαυτό μου, θα απευθυνθώ στο δικαστήριο. Εάν το δικαστήριο δεν μπορέσει να αποφασίσει, θα προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό είναι το αποκορύφωμα, ξέρετε, της αυθαιρεσίας που δεν μπορεί να επιτραπεί», δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Suspilne.

Η SBU δημοσίευσε στο Telegram μια φωτοτυπία που, όπως είπε, εμφανίζει σελίδα ρωσικού διαβατηρίου με το όνομα και την εικόνα του Τρουχάνοφ. Η προεδρία ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη βάσει στοιχείων που παρουσιάστηκαν από την υπηρεσία, ενώ ο ίδιος ο Ζελένσκι έγραψε στο Telegram ότι «Το διάταγμα έχει υπογραφεί», χωρίς να κατονομάσει περαιτέρω πρόσωπα.

Σύμφωνα με το σύνταγμα της Ουκρανίας, ο πρόεδρος έχει την εξουσία να ανακαλεί την υπηκοότητα, και η χώρα απαγορεύει τη διπλή ρωσική υπηκοότητα για τους πολίτες της. Ο Τρουχάνοφ, δήμαρχος της μεγαλύτερης ουκρανικής λιμενικής πόλης από το 2014, έχει στο παρελθόν κατηγορηθεί για διπλή υπηκοότητα, κατηγορία που ο ίδιος αρνείται: «Έχω πλέον στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν μπορούσα, ούτε ως φυσικό πρόσωπο ούτε νόμιμα, να αποκτήσω ρωσική υπηκοότητα ή διαβατήρια», είπε στο Suspilne.

Παράλληλα, σε βάρος του Τρουχάνοφ διεξάγεται έρευνα από το 2017 για υποθέσεις υπεξαίρεσης, τις οποίες επίσης αρνείται. Μια πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε ότι με το ίδιο διάταγμα αφαιρέθηκε η ουκρανική υπηκοότητα και από άλλα δύο άτομα, τον πρώην βουλευτή Όλεγκ Τσάρεφ και τον χορευτή μπαλέτου Σεργκέι Πολούνιν, όπως έγραψαν ουκρανικά μέσα.

Η απόφαση προκάλεσε και εσωτερικές πολιτικές αντιδράσεις. Ο Ολεξίι Χοντσαρένκο, αντιπολιτευόμενος βουλευτής από την Οδησσό και σφοδρός επικριτής του Ζελένσκι, αναγνώρισε ότι ο Τρουχάνοφ «έχει να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα», αλλά επέκρινε την πρακτική της αφαίρεσης ιθαγένειας: «Σήμερα θα απομακρύνουν τον Τρουχάνοφ και όλοι θα χαρούμε επειδή είναι κακός, αλλά αύριο αυτή η μηχανή καταστολής θα εξαπολυθεί εναντίον εκείνων που θα θεωρηθούν ότι δεν είναι κατάλληλοι», έγραψε στο Telegram.

Η υπόθεση αναμένεται να οδηγήσει σε δικαστικές προσφυγές και περαιτέρω πολιτική αντιπαράθεση, καθώς τα ζητήματα διπλής υπηκοότητας και οι κατηγορίες διαφθοράς παραμένουν ευαίσθητα στο σημερινό πολιτικό κλίμα της Ουκρανίας.