Συναγερμός έχει σημάνει στην Ινδονησία, καθώς το ηφαίστειο Λεουοτόμπι Λάκι-Λάκι στη νήσο Φλόρες εισήλθε εκ νέου σε φάση έντονης εκρηκτικής δραστηριότητας, με επανειλημμένες εκρήξεις από το βράδυ της Τρίτης. Οι αρχές ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού στο μέγιστο, καθώς η στήλη ηφαιστειακής τέφρας έφτασε σε ύψος έως και 10 χιλιομέτρων.

Η υπηρεσία αύξησε χθες το επίπεδο συναγερμού στην τέταρτη κλίμακα — την υψηλότερη του ινδονησιακού συστήματος.

Ο διευθυντής της Μουχάμαντ Ουάφιντ συνέστησε στους κατοίκους και στους τουρίστες να παραμείνουν σε απόσταση τουλάχιστον 6 χιλιομέτρων από τον κρατήρα, ενώ προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου πλημμυρών εξαιτίας ροών λάσπης ή ηφαιστειακών αναβλυσμάτων σε περίπτωση που σημειωθούν βροχές.

An eruption of Mount Lewotobi Laki-laki occurred on Tuesday, October 14, 2025, at 23:37 WITA. The eruption column was observed reaching approximately 9,000 meters above the summit (about 10,584 meters above sea level). pic.twitter.com/rXD6tacSeO — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 14, 2025

Ανέφερε ακόμη πως η τέφρα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων και να αναγκάσει τις αρχές να μεταβάλλουν τα σχέδια πτήσης αεροσκαφών.

Ήδη ανεστάλη η δραστηριότητα στο αεροδρόμιο της Μομέρε, 60 χιλιόμετρα από το ηφαίστειο, που εξυπηρετεί κυρίως πτήσεις εσωτερικού.

Το ηφαίστειο είχε ήδη εισέλθει σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας τον Ιούλιο, όταν υψώθηκε εντυπωσιακή στήλη τέφρας που έφθασε ως ακόμη και στα 18 χιλιόμετρα κι οδήγησε στην ακύρωση κάπου είκοσι πτήσεων προς τη νήσο Μπαλί, περίπου 800 χιλιόμετρα δυτικά από εκεί.

Το Λάκι-Λάκι («άνδρας» στα ινδονησιακά) συνδέεται με άλλο ηφαίστειο, όπου η δραστηριότητα είναι λιγότερο έντονη, με μεγαλύτερο υψόμετρο (1.703 μέτρα), το Παραμπουάν («γυναίκα»).

Στο αχανές ινδονησιακό αρχιπέλαγος καταγράφεται συχνή και έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του, καθώς βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, ζώνη όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες.

protothema.gr