Δύο εξωσυζυγικές σχέσεις φέρεται να διατηρούσε η «Σιδηρά Κυρία» της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ, κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον σύζυγό της, Ντένις, σύμφωνα με αποκαλύψεις νέου βιβλίου.

Η Θάτσερ, η οποία διετέλεσε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1979 έως το 1990, υπήρξε παντρεμένη με τον Ντένις Θάτσερ για περισσότερα από 50 χρόνια. Μέχρι σήμερα, το ζευγάρι θεωρούνταν πρότυπο σταθερότητας και οικογενειακής συνοχής, χωρίς να έχει απασχολήσει ποτέ με σκάνδαλα την κοινή γνώμη.

Οι δύο εξωσυζυγικές σχέσεις της Μάργκαρετ Θάτσερ

Ωστόσο, η συγγραφέας Τίνα Γκοντουέν, στο νέο της βιβλίο «The Incidental Feminist», που κυκλοφόρησε με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μάργκαρετ Θάτσερ, υποστηρίζει πως η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις. Την πρώτη, την περίοδο που ήταν βουλευτής και τη δεύτερη αργότερα στη ζωή της, με τον συνάδελφό της πολιτικό Χάμφρεϊ Άτκινς, σύμφωνα με τους Times.

Η Γκοντουέν, μιλώντας στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας Cheltenham, ανέφερε ότι πολλαπλές πηγές – μεταξύ των οποίων και ο συγγραφέας και πρώην υπουργός των Συντηρητικών Τζόναθαν Έιτκεν – της επιβεβαίωσαν πως η Μάργκαρετ Θάτσερ «είχε σχέση με κάποιον άλλο πολύ νωρίς στην κοινοβουλευτική της καριέρα».

Όσο για την δεύτερη υποτιθέμενη σχέση της Μάργκαρετ Θάτσερ, τον υπουργό Βόρειας Ιρλανδίας επί της κυβερνήσεώς της, Χάμφρεϊ Άτκινς, ο πρώην υπουργός και συγγραφέας Τζόναθαν Έιτκεν ανέφερε: «Υπήρχαν πολλές φήμες εκείνη την εποχή. Η ελκυστική του εμφάνιση πιθανόν να της άρεσε, αλλά ο πολιτικός του νους ήταν απελπιστικός».

Ένας άλλος πολιτικός που μίλησε στην Γκοντουέν επιβεβαίωσε πως κυκλοφορούσαν έντονες φήμες γύρω από τις προαγωγές του Άτκινς, παρότι θεωρούνταν λιγότερο ικανός από άλλους.

Πέρα από αυτές τις υποτιθέμενες σχέσεις, η Μάργκαρετ Θάτσερ, σύμφωνα πάντα με το βιβλίο, φέρεται να είχε μια ιδιαίτερη φιλία με τον λόρδο Τιμ Μπελ, τον επικεφαλής δημοσίων σχέσεών της και έναν από τους πιο στενούς και έμπιστους συνεργάτες της κατά την πρωθυπουργία της.

Η στενή φιλία του συζύγου της με ένα μοντέλο

Όσο για τον σύζυγό της «Σιδηράς Κυρίας» της Βρετανίας, φαίνεται πως είχε μια στενή φιλία με το διάσημο μοντέλο και καλλιτέχνιδα Μάντι Ράις Ντέιβις – πρόσωπο -κλειδί στο σκάνδαλο Προφιούμο του 1963.

Σύμφωνα με τη συγγραφέα του νέου βιβλίου για την Μάργκαρετ Θάτσερ, ο Ντένις συνήθιζε να πηγαίνει διακοπές μαζί της και της έστελνε γράμματα που άρχιζαν με τη φράση: «Αγαπητή μου Μάντι».

