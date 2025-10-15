Σοβαρές καταγγελίες προκύπτουν από το νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, το οποίο αναφέρει ότι οι σοροί 45 Παλαιστινίων κρατουμένων που παραδόθηκαν από το Ισραήλ φέρουν σημάδια βασανιστηρίων.

Οι σοροί παραδόθηκαν την Τρίτη (14/10) μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Εκπρόσωποι του νοσοκομείου δήλωσαν στο Associated Press ότι πολλοί από τους νεκρούς είχαν δεμένα τα χέρια, χωρίς να είναι γνωστό πότε ή υπό ποιες συνθήκες έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνολικά 450 σοροί Παλαιστινίων κρατουμένων αναμένεται να επιστραφούν στη Γάζα από το Ισραήλ.

Παλαιστίνιοι που έχουν απελευθερωθεί σε προηγούμενες ανταλλαγές έχουν καταγγείλει ξυλοδαρμούς, ανεπαρκή τροφή και στέρηση ιατρικής περίθαλψης στις ισραηλινές φυλακές, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Guardian. Έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε το 2024 ανέφερε ότι από τις 7 Οκτωβρίου 2023, χιλιάδες Παλαιστίνιοι κρατούνται χωρίς δίκη στο Ισραήλ, συχνά αλυσοδεμένοι, με δεμένα μάτια, στερούμενοι τροφής και νερού και γίνονται θύματα «εξευτελιστικής μεταχείριση».

Το Ισραήλ διαψεύδει τις καταγγελίες αυτές, υποστηρίζοντας ότι ακολουθεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τη μεταχείριση των κρατουμένων και ότι τυχόν παραβιάσεις από το προσωπικό των φυλακών διερευνώνται.

