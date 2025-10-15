Το ΝΑΤΟ πρέπει να βρει πιο αποδοτικό τρόπο να καταρρίπτει μη επανδρωμένα αεροσκάφη αντί να χρησιμοποιεί F-35, δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς σήμερα στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια συνόδου των υπουργών Άμυνας της συμμαχίας.

Ο Μπρέκελμανς επισήμανε ότι η συμμαχία πρέπει να διδαχθεί από τις εισβολές drones στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας και να αναπτύξει πιο αποδοτικές, στοχευμένες λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο ολλανδός υπουργός ανέφερε επίσης ότι η Ολλανδία σχεδιάζει να διαθέσει 90 εκατ. ευρώ σε drones για την Ουκρανία, στο πλαίσιο της υποστήριξης προς το Κίεβο.

Ο Μπρέκελμανς κάλεσε περισσότερα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις συνεισφορές τους στο πακέτο εξοπλισμού και πυρομαχικών για την Ουκρανία, γνωστό ως μηχανισμός PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), και τόνισε την ανάγκη ενοποίησης των κανόνων εμπλοκής και των κανονισμών μεταξύ των συμμάχων που επιχειρούν στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας.

«Είναι πολύ σημαντικό να εργασθούμε πάνω σ’ αυτούς τους κανονισμούς και να τους ενοποιήσουμε περισσότερο», δήλωσε ο Μπρέκελμανς, υπογραμμίζοντας ότι η συντονισμένη προσέγγιση θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή των αποστολών.

Η παρέμβαση έρχεται καθώς οι συζητήσεις στο ΝΑΤΟ επικεντρώνονται σε τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας των κρατών-μελών απέναντι σε απειλές από μη επανδρωμένα μέσα και στην παροχή συνεχιζόμενης στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία.

