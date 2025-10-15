Σαφή προειδοποίηση απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας ότι ο ισραηλινός στρατός «θα αφοπλίσει» τη Χαμάς εάν η παλαιστινιακή οργάνωση δεν παραδώσει οικειοθελώς τα όπλα της.

Η δήλωση έγινε ενώ οι συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, με την πορεία τους να καθορίζει τα επόμενα βήματα στην εφαρμογή της εκεχειρίας.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS News, που μεταδόθηκε την Τετάρτη, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι έδωσε «μια ευκαιρία στην ειρήνη» με την επίτευξη της αρχικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων την περασμένη εβδομάδα, αλλά τόνισε πως «η Χαμάς πρέπει πρώτα να παραδώσει τα όπλα της».

EXCLUSIVE: When asked about President Trump’s claim that the war in Gaza is over, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told CBS News' @TonyDokoupil that Israel has agreed to “give peace a chance” under Trump’s 20-point peace plan.



Netanyahu says releasing the hostages,… pic.twitter.com/qlscRYVJev — CBS News (@CBSNews) October 14, 2025

«Και δεύτερον», πρόσθεσε, «πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν εργοστάσια όπλων μέσα στη Γάζα και ότι δεν γίνεται λαθρεμπόριο όπλων προς τη Γάζα. Αυτή είναι η αποστρατιωτικοποίηση».

Τα «αγκάθια» της δεύτερης φάσης

Παρά τη στήριξη που έχει εκφράσει η Ουάσιγκτον αλλά και μεγάλο μέρος της ισραηλινής ηγεσίας, η δεύτερη φάση της αμερικανικής ειρηνευτικής πρότασης παραμένει αβέβαιη. Ζητήματα όπως ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς, η ενδεχόμενη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, ο ρόλος της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και η πιθανότητα αμερικανικής στήριξης σε έναν οδικό χάρτη για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους προκαλούν εντάσεις στις διαπραγματεύσεις.

Η αιχμή Τραμπ και η απάντηση Νετανιάχου

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ενώπιον της ισραηλινής Βουλής ότι ο Νετανιάχου «δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστείς».

EXCLUSIVE: When asked why President Trump says he’s so hard to work with, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said he hopes it’s because he’s “very tough on the matters that pertain to [his] country's future.” He added that the Jewish people have endured “pogroms and… pic.twitter.com/NZQVp0d9Yd — CBS News (@CBSNews) October 14, 2025

Ερωτηθείς σχετικά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε στο CBS: «Ελπίζω να το λέει αυτό επειδή είμαι πολύ σκληρός όταν πρόκειται για το μέλλον της χώρας μου».

Και πρόσθεσε: «Είναι πάντα ευθύνη του ηγέτη του εβραϊκού κράτους να διασφαλίζει ότι το ίδιο το εβραϊκό κράτος δεν θα τεθεί ποτέ σε κίνδυνο ως προς την ύπαρξή του».

