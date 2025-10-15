Περιπέτεια βίωσε στον αέρα ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ. Στην διάρκεια της επιστροφής του από τις Βρυξέλλες προς τις ΗΠΑ, το κρατικό αεροσκάφος που τον μετέφερε φαίνεται να αντιμετώπισε πρόβλημα.

Περίπου μία ώρα μετά την απογείωση η πτήση δήλωσε πρόβλημα και επέστρεψε προς τη Βρετανία.

Αμέσως το αεροσκάφος κατέβηκε στα 10.000 πόδια (περίπου 3 χιλιόμετρα) κάτι που υποδεικνύει ότι υπήρχε πρόβλημα στην πίεση μέσα στην καμπίνα των επιβατών.

#SAM153 from Brussels has turned back toward the UK squawking 7700 with a descent down to 10,000 feet. Descents down to 10,000 often indicate an issue with aircraft pressurization. https://t.co/6M9Kk96K8k pic.twitter.com/90ZmsrehFu — Flightradar24 (@flightradar24) October 15, 2025

Τελικά το αεροσκάφος πήρε πορεία για την αεροπορική βάση του Μίλντενχολ, βόρεια από το Λονδίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίστηκε ρωγμή σε ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους.

