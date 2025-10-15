Περιπέτεια βίωσε στον αέρα ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ. Στην διάρκεια της επιστροφής του από τις Βρυξέλλες προς τις ΗΠΑ, το κρατικό αεροσκάφος που τον μετέφερε φαίνεται να αντιμετώπισε πρόβλημα.
Περίπου μία ώρα μετά την απογείωση η πτήση δήλωσε πρόβλημα και επέστρεψε προς τη Βρετανία.
Αμέσως το αεροσκάφος κατέβηκε στα 10.000 πόδια (περίπου 3 χιλιόμετρα) κάτι που υποδεικνύει ότι υπήρχε πρόβλημα στην πίεση μέσα στην καμπίνα των επιβατών.
Τελικά το αεροσκάφος πήρε πορεία για την αεροπορική βάση του Μίλντενχολ, βόρεια από το Λονδίνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίστηκε ρωγμή σε ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους.