Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η πολυβραβευμένη σταρ, Νταϊάν Κίτον, έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου, ύστερα από μάχη με πνευμονία, νόσο που επιδείνωσε ραγδαία την κατάστασή της τους τελευταίους μήνες.

«Η οικογένεια Κίτον είναι πολύ ευγνώμων για τα εξαιρετικά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που έλαβε τις τελευταίες ημέρες για την αγαπημένη τους Νταϊάν, η οποία απεβίωσε από πνευμονία στις 11 Οκτωβρίου» αναφέρεται στη δήλωση της οικογένειας της διάσημης ηθοποιού που άφησε την τελευταία της πνοή το περασμένο Σάββατο.

Με αφορμή, τέλος, την αγάπη, που όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, είχε η Νταϊάν Κίτον στα ζώα και «τη σταθερή υποστήριξή της προς την κοινότητα των αστέγων», η οικογένειά της τονίζει πως «οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη της σε μια τοπική τράπεζα τροφίμων ή ένα καταφύγιο ζώων θα ήταν μια υπέροχη και πολύ εκτιμητέα αφιέρωση στη μνήμη της»

protothema.gr