Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφάλειας της χώρας του, μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την είδηση, που μαρτυρά αν μη τί άλλο τη βαρύτητα του περιεχομένου της επικοινωνίας των δύο ηγετών, μετέδωσαν σήμερα Παρασκευή ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν παρείχε εκτενή ενημέρωση στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συνομιλία του με τον Τραμπ, στην οποία οι πρόεδροι Ρωσίας και ΗΠΑ συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

iefimerida.gr