Απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Κολομβία, όταν 31χρονος μέλος της διαβόητης συμμορίας Tren de Aragua από τη Βενεζουέλα, πέφτει στο κενό και να χάνει τη ζωή του προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Στο βίντεο από κάμερα σε στολή αστυνομικών φαίνεται η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε διαμέρισμα ογδόου ορόφου στην περιοχή Αντιόκια της Κολομβίας.

Judiciales 🚨⚠️ | En un operativo coordinado entre Colombia, Chile y Perú, las autoridades lograron ubicar y neutralizar a dos de los principales cabecillas del Tren de Aragua: Ender Alexis Rojas Montán y alias Toro, ambos buscados mediante circular roja de Interpol por delitos… pic.twitter.com/t0n7seYIgU October 15, 2025

Στη θέα των αστυνομικών ο 31χρονος Έντερ Αλέξις Ρόχας Μοντάν προσπάθησε να φτάσει στον από κάτω όροφο, όμως έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό και να χάσει τη ζωή του καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο.

Στην επιχείρηση στο διαμέρισμα όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και ναρκωτικά αξίας περίπου 10.000 δολαρίων, συνελήφθησαν άλλα τρία μέλη της σπείρας από τη Βενεζουέλα.

Ο ένας εξ αυτών, ο Καμπέθα Καλντερόν με το ψευδώνυμο «Toro», θεωρείται από τους πιο πιστούς άνδρες του ηγέτη της Tren de Aragua, Έκτορ Γκερέρο Φλόρες που καταζητείται στο Περού από το 2023 για διάφορα εγκλήματα, μεταξύ των οποίων εκβιασμός και διακίνηση ναρκωτικών.

Η επιδρομή που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίιου είχε ονομασία «Επιχείρηση Σκιά 3» και πραγματοποιήθηκε από τις αρχές της Κολομβίας, της Χιλής και του Περού με την υποστήριξη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) και της Ameripol.

Ο 31χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν καταζητούμενος για απαγωγή και για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση.

Protothema.gr