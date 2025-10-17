Ένα τρίχρονο αγόρι από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ τιμήθηκε από τις αρχές ως ήρωας, αφού κατάφερε να σώσει τη μητέρα του που υπέστη σοβαρή κρίση επιληψίας, ξεκλειδώνοντας το κινητό της μέσω αναγνώρισης προσώπου και καλώντας άμεσα σε βοήθεια.

Ο μικρός Κόντι Τζέιμς Γουίλιαμς χρησιμοποίησε τη λειτουργία Face ID για να ξεκλειδώσει το τηλέφωνο της μητέρας του και να πραγματοποιήσει βιντεοκλήση, ειδοποιώντας συγγενείς και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Χάρη στην ψυχραιμία και την ταχύτητά του, η μητέρα του έλαβε έγκαιρη ιατρική φροντίδα και σώθηκε.

Ο μικρός Κόντι Τζέιμς Γουίλιαμς τιμήθηκε από τον σερίφη της κομητείας Όκλαντ, Μάικλ Μπουσάρντ, ο οποίος τον χαρακτήρισε παράδειγμα για όλους, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό οι γονείς να μαθαίνουν στα παιδιά τους πώς να αντιδρούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο Μπουσάρντ τίμησε συμβολικά το αγόρι, κάνοντάς το «νεαρό βοηθό σερίφη» κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 14 Οκτωβρίου.

«Αυτό το παιδί βρήκε τη λύση. Το πιο σημαντικό είναι ότι η μητέρα του είναι ζωντανή» δήλωσε ο Μπουσάρντ, σύμφωνα με τον Guardian.

Η μητέρα του Κόντι, Σαντέλ Γουντς, περιέγραψε ότι στις 9 Οκτωβρίου μαγείρευε στο σπίτι τους όταν αισθάνθηκε έντονη ζάλη, κάθισε στον καναπέ και έχασε τις αισθήσεις της λόγω κρίσης. Όπως έγραψε αργότερα σε ανάρτησή της στο GoFundMe, η κρίση ήταν τόσο σοβαρή που θα μπορούσε να της κοστίσει τη ζωή, ενώ ζήτησε βοήθεια για την κάλυψη ιατρικών εξόδων.

Η Γουντς έχει βιώσει περισσότερες από 20 κρίσεις τους τελευταίους μήνες, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα διαβήτη και υπέρταση, ενώ μεγαλώνει μόνη της τον Κόντι και ακόμη ένα παιδί 14 ετών. Ο μικρός είχε δει ανάλογα περιστατικά και γνώριζε πώς να αντιδράσει.

Με ψυχραιμία, ο Κόντι πήρε το κινητό της μητέρας του, το κράτησε μπροστά στο πρόσωπό της ώστε να ξεκλειδώσει με τη λειτουργία αναγνώρισης προσώπου και κάλεσε μια γειτόνισσα. «Βοήθα τη μαμά, βοήθα τη μαμά», ακούστηκε να λέει, σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο WXYZ. Η γειτόνισσα ειδοποίησε αμέσως τις πρώτες βοήθειες, που έφτασαν γρήγορα και παρείχαν ιατρική φροντίδα στη Γουντς. «Είναι απίστευτο – εξεπλάγην αλλά χάρηκα που ήξερε τι να κάνει» δήλωσε η γειτόνισσα στο ίδιο δίκτυο.

«Είσαι ο ήρωάς μου, ο υπερήρωάς μου» είπε η μητέρα του συγκινημένη, κρατώντας τον στην αγκαλιά της. «Είμαι πολύ περήφανη για σένα – μου έσωσες τη ζωή. Θα μπορούσα να μην ήμουν εδώ».

protothema.gr