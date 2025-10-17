Για τρίτη φορά φέτος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σε μια καθοριστική στιγμή για το ουκρανικό μέτωπο. Παρά τις εμφανείς διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών, αλλά και το κλίμα έντασης που τους συνοδεύει από το παρελθόν, η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίες αναφορές στην ανάγκη για ειρήνη και πίεση προς τη Ρωσία.

Κεντρικό σημείο της συνάντησης αποτέλεσε η πρόταση Ζελένσκι για ανταλλαγή πυραύλων Tomahawk με ουκρανικά drone, πρόταση που όπως είπε ο Ουκρανός πρόεδρος έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ουάσινγκτον. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα τέθηκε στο τραπέζι, εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα να τερματιστεί ο πόλεμος χωρίς την εμπλοκή των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων, τα οποία όπως σημείωσε «είναι απαραίτητα και για την αμερικανική άμυνα».

Τραμπ και Ζελένσκι εμφανίστηκαν δημόσια διατεθειμένοι να αναζητήσουν «διέξοδο» στον πόλεμο, παρά την προσωπική αντιπαλότητα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να πλανάται έντονα πάνω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για «μίσος» ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι που, όπως είπε, αποτελεί εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι «όπως τα καταφέραμε στη Μέση Ανατολή, θα τα καταφέρουμε και τώρα». Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «η Ουκρανία θέλει ειρήνη, ο Πούτιν όχι» και ζήτησε «στιβαρές εγγυήσεις ασφαλείας» για το μέλλον της χώρας του.

Παράλληλα, σε ερώτηση για τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε: «Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον». Πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος είναι πολύ καλά ενημερωμένος για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και γνωρίζει πολλά για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει πολύ όταν γνωρίζεις τις λεπτομέρειες».

