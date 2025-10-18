Ο Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, έστειλε μήνυμα μέσω της πλατφόρμας TruthSocial τονίζοντας ότι «είναι καιρός να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και να υπάρξει συμφωνία».

«Η συνάντηση με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και φιλική, αλλά του είπα, όπως επίσης και στον Πρόεδρο Πούτιν, ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να γίνει μια συμφωνία» αναφέρει αρχικά στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σημειώνει: «Έχει χυθεί αρκετό αίμα, με τα σύνορα να καθορίζονται από τον πόλεμο και το θάρρος. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που είναι. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη νίκη, ας το αποφασίσει η Ιστορία. Όχι άλλοι πυροβολισμοί, όχι άλλο Θάνατο, όχι άλλα τεράστια και αβάσταχτα ποσά χρημάτων που ξοδεύονται. Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ποτέ ξεκινήσει αν ήμουν Πρόεδρος. Χιλιάδες άνθρωποι σφάζονται κάθε εβδομάδα -Όχι άλλο, πηγαίνετε σπίτι στις οικογένειές σας με ειρήνη!».

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου, μετά το τέλος της συνάντησής του με τον Ουκρανό ομόλογό του.

"Thousands of people being slaughtered each and every week — NO MORE, GO HOME TO YOUR FAMILIES IN PEACE!" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/upsRUZ96kO — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025

protothema.gr