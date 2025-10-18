Η Χαμάς κατήγγειλε τον στρατό του Ισραήλ ότι έχει παραβιάσει την εκεχειρία 47 φορές από την στιγμή της ανακοίνωσης της, με αποτέλεσμα τη δολοφονία 38 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό 143 άλλων σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

A press release by the Government Media Office in Gaza included:



⭕️ The Israeli occupation has committed 47 violations since the announcement of the ceasefire, resulting in the killing of 38 Palestinians and the injury of 143 others across the Gaza Strip.



October 18, 2025

«Οι δυνάμεις κατοχής χρησιμοποίησαν στρατιωτικά οχήματα, τανκς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου για να στοχεύσουν αμάχους, με τα drones να συνεχίζουν να πετούν και να ανοίγουν πυρ πάνω από κατοικημένες γειτονιές» αναφέρει χαρακτηριστικά η κυβέρνηση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η οργάνωση καταδίκασε τις «κατάφωρες παραβιάσεις της εκεχειρίας και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» και καλεί τον ΟΗΕ και τις εγγυήτριες πλευρές να «επέμβουν επειγόντως» για να τερματίσουν την συνεχιζόμενη επιθετικότητα και να προστατεύσουν τους άοπλους αμάχους στη Γάζα.

Εν τω μεταξύ, o αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς θα επισκεφθεί το Ισραήλ τη Δευτέρα, όπως μετέδωσε το Channel 12 το πρωί του Σαββάτου.

Ο Βανς αναμένεται να συζητήσει τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

