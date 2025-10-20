Επιβατικό αεροσκάφος Airbus A320 που επρόκειτο να πραγματοποιήσει πτήση από την Αγία Πετρούπολη προς το Μπακού, προχώρησε σε κατεπείγουσα προσγείωση στην ίδια ρωσική πόλη λίγο μετά την απογείωσή του, λόγω δυσλειτουργίας στο σύστημα προσγείωσης.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, το οποίο επικαλείται τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, το πλήρωμα εντόπισε πρόβλημα στον μηχανισμό προσγείωσης και αποφάσισε να επιστρέψει άμεσα στο αεροδρόμιο αναχώρησης.

Επιστρέφοντας στο έδαφος στο αεροδρόμιο Πούλκαβα, το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο, πάντως ουδείς από τους 162 επιβαίνοντες τραυματίστηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης επιβεβαίωσε μέσω Telegram ότι αεροσκάφος με προορισμό την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στις 03:40 (τοπική ώρα και ώρα Κύπρου), αλλά χωρίς να διευκρινίσει τι τύπου, αναφέροντας πως οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά.

