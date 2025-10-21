Απρόσμενη τροπή πήρε μια εκδρομή Ολλανδών τουριστών με ποδήλατα στη Βαλένθια, όταν βρέθηκαν στο επίκεντρο αντιτουριστικής διαμαρτυρίας.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τουρίστες φαίνονται να κινούνται στο στενό δρομάκι Calle Danzas, στην παλιά πόλη της Βαλένθια, ενώ ομάδα ντόπιων τους φωνάζει να φύγουν, λέγοντας: «Πηγαίνετε σπίτι σας!».

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ένας από τους τουρίστες αντέδρασε φραστικά, απαντώντας: «Άντε γ…». Το περιστατικό καταγράφηκε εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων κατοίκων σε ισπανικές πόλεις για την υπερβολική τουριστική κίνηση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης κατοίκων, με μία τουρίστρια σε ποδήλατο να κλαίει, σύμφωνα με την Daily Mail. Στον δρόμο υπήρξαν και σπρωξίματα ενώ αφού ένας τουρίστας έβρισε τους κατοίκους, μία ντόπια σήκωσε το μπλουζάκι της και χτύπησε το χέρι της στα οπίσθια της.

Η ένωση με έδρα τη Βαλένθια «γειτονιά σε κίνδυνο εξαφάνισης», ανακοίνωσε ότι το περιστατικό συνέβη επειδή οι ποδηλάτες ήθελαν να διασχίσουν μια περιοχή όπου διεξαγόταν μια εκδήλωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τουρίστες αρνήθηκαν να κατεβούν από τα ποδήλατά τους ή να επιβραδύνουν ταχύτητα. Η ένωση παραδέχτηκε ότι φώναξε «τουρίστες, γυρίστε σπίτι σας», αλλά κατηγόρησε τους Ολλανδούς τουρίστες ότι έγιναν βίαιοι.

«Οι κάτοικοι της Βαλένθια και ιδιαίτερα της παλιάς πόλης είναι ανήσυχοι και απελπισμένοι μπροστά στην τουριστικοποίηση και την κερδοσκοπία που κατακλύζουν τις γειτονιές και διώχνουν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους. Τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν γίνει οι κυρίαρχοι της πόλης και οι κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν ή να προστατεύσουν τους κατοίκους», είπε εκπρόσωπος.

Πέρα από το περιστατικό με τους τουρίστες «η πραγματική βία που υπάρχει στην παλιά πόλη και σε πολλές άλλες γειτονιές της Βαλένθια είναι η εκδίωξη από τη γειτονιά μέσω βίαιων εκκενώσεων από την αστυνομία, ο καθημερινός κορεσμός των δημόσιων χώρων, η αδυναμία να ξεκουραστεί κανείς στο σπίτι του λόγω του θορύβου στο δρόμο ή στα τουριστικά διαμερίσματα, η εμπορευματοποίηση των γειτονιών και η αύξηση των τιμών, καθώς και η δίωξη των ευάλωτων ατόμων κ.λπ.».

«Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς οι κάτοικοι της γειτονιάς καταδικάζουμε την προσπάθεια ποινικοποίησης της γειτονιάς και του αγώνα για στέγαση που ξέσπασε μετά το περιστατικό της Κυριακής. Το λιγότερο που μπορούν να κάνουν οι τουρίστες είναι να σεβαστούν τις διαμαρτυρίες και να συνειδητοποιήσουν ότι οι δραστηριότητες αναψυχής τους μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή μας. Επειδή αυτό δεν συμβαίνει, φωνάζουμε δυνατά: “τουρίστες, γυρίστε σπίτια σας”».

