Η πολυσυζητημένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και Μάρκο Ρούμπιο, «δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση στο άμεσο μέλλον».

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου συνομίλησαν οι υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας και ανακοίνωσαν ότι αποφασίστηκε ότι δεν πραγματοποιηθεί μεταξύ τους συνάντηση. Στο τηλεφώνημα, ο Σεργκέι Λαβρόφ ξεκαθάρισε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι ρωσικές απαιτήσεις αναφορικά με την Ουκρανία δεν έχουν αλλάξει.

Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος, μέσω αξιωματούχου, ανέφερε ότι «ο υπουργός Ρούμπιο και ο υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ είχαν μια παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη μια επιπλέον προσωπική συνάντηση μεταξύ του Υπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν στο άμεσο μέλλον».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Μάρκο Ρούμπιο ότι η θέση της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει. Και ότι πρώτα θα υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία και έπειτα κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε πως είναι πεπεισμένος ότι «οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η θέση της Ρωσίας έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη με την πάροδο του χρόνου και παραμένει εντός των ορίων των αρχικών απαιτήσεών της».

«Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τις θέσεις της σε σύγκριση με τις συνεννοήσεις και τις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα», πρόσθεσε.

Τι ζητά η Ρωσία

Η Ρωσία ζητά την εξάλειψη των «βασικών αιτιών» του πολέμου στην Ουκρανία, ισχυριζόμενη ότι η αυξανόμενη ευθυγράμμισή της με την Ευρώπη και η επιθυμία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ συνιστούν υπαρξιακή απειλή. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και έχει ζητήσει νέες εκλογές στην Ουκρανία, αλλά και τον τερματισμό των λεγόμενων διώξεων των ρωσόφωνων. Επίσης έχει απαιτήσει να μην ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Επίσης πολλές φορές έχει υποστηρίξει ότι η Ουκρανία πρέπει να αποναζιστικοποιηθεί.

«Παραμένουμε απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτή τη φόρμουλα και την επιβεβαίωσα στη συνομιλία με τον Μάρκο Ρούμπιο», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Λαβρόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους επίσης ότι η Ρωσία απέρριψε τα «σήματα που προέρχονται από την Ουάσιγκτον» σχετικά με την επιθυμία τερματισμού του πολέμου κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ και κάλεσε το Κίεβο να το αποδεχθεί.

«Το κύριο πράγμα δεν είναι η τοποθεσία ή το χρονοδιάγραμμα, αλλά πώς θα προχωρήσουμε επί της ουσίας αυτών των θεμάτων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. «Οι στόχοι στους οποίους συμφωνήσαμε και καταλήξαμε σε ευρεία συνεννόηση στο Άνκορατζ».

Το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, λίγα 24ωρα πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Τότε ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συνάντηση της Βουδαπέστης, αλλά και μια συνάντηση των Λαβρόφ-Ρούμπιο για την προετοιμάσουν.

Και το πρωί της Τρίτης, παρά το γεγονός ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι το τηλεφώνημα Ρούμπιο-Λαβρόφ επικεντρώθηκε στα «επόμενα βήματα» μετά τη συζήτηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τα μηνύματα από τη Μόσχα ήταν διαφορετικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, δήλωσε: «Ο υπουργός (σ.σ. Μάρκο Ρούμπιο) τόνισε τη σημασία των επικείμενων συναντήσεων ως ευκαιρία για τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον να συνεργαστούν για την προώθηση μιας βιώσιμης επίλυσης του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με το όραμα του προέδρου Τραμπ».

REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool

Αλλά ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, άφησε να εννοηθεί ότι μια συνάντηση Πούτιν-Τραμπ μπορεί να καθυστερήσει πολύ. «Απαιτείται προετοιμασία, σοβαρή προετοιμασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ένα δύσκολο ταξίδι στη Βουδαπέστη

Ωστόσο, η συνάντηση στη Βουδαπέστη, πέρα από τα θέματα διπλωματίας και θέσεων για το ουκρανικό είχε και κάποια αντικειμενικά προβλήματα. Ο Σεργκέι Λαβρόφ φέρεται να αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο ο Πούτιν θα έφτανε πετώντας στην ουγγρική πρωτεύουσα. Για να φτάσει στη Βουδαπέστη, έπρεπε να πετάξει πάνω από την Πολωνία και η Βαρσοβία έχει απειλήσει ότι θα εκτελέσει το ενεργό ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που έχει εκδοθεί εις βάρος του.

Η Βουδαπέστη, ως επιλογή, είχε δυσαρεστήσει και πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους. Η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας έχει συμβολική σημασία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί ο Ρώσος πρόεδρος είχε διαβεβαιώσει ότι δεν επρόκειτο να επιτεθεί στην Ουκρανία, πριν τελικά προχωρήσει. Επίσης, η Ουγγαρία είναι χώρα-μέλος της ΕΕ.

