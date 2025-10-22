Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ πως πραγματοποίησε επίθεση σε χημικό εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμης σημασίας για τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση που διαρκεί περίπου τριάμισι χρόνια.

Σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, η επιχείρηση περιλάμβανε συνδυασμένα πλήγματα με πυραύλους και επιθέσεις από αέρος, μεταξύ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι κρουζ Storm Shadow γαλλοβρετανικού σχεδιασμού (MBDA), εκτοξευμένοι από αεροσκάφη. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι οι πύραυλοι διείσδυσαν στο ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται», πρόσθεσε.

Bryansk Chemical Plant in russia hit by British Storm Shadow missiles, – GS pic.twitter.com/QigsTkKEo5 — EMPR.media (@EuromaidanPR) October 21, 2025

Χαρακτήρισε την εγκατάσταση «κλειδί», τονίζοντας πως παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικές ύλες και καύσιμα για πυραύλους.

⚡️On 21 October 2025, the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, in coordination with the Land Forces, the Navy, and other units of the Defence Forces of Ukraine, struck the Bryansk Chemical Plant. pic.twitter.com/eu3OMqq9Ue — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) October 21, 2025

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω Telegram ότι χθες μέσα σε τέσσερις ώρες καταστράφηκαν 57 ουκρανικά drones στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ.

Η Μόσχα σπανίως επιβεβαιώνει ζημιές σε επιδρομές της Ουκρανίας.

Ο Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, περιφερειάρχης στην Μπριάνσκ, ανέφερε χθες το απόγευμα μέσω Telegram ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε ζημιές.

Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομή εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας και η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να την αποκρούσει, έκανε γνωστό ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Μείνετε στα καταφύγια!», απαίτησε ο Κλίτσκο μέσω Telegram.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν εκρήξεις που θεωρούν ότι οφείλονταν σε αντιαεροπορικές συστοιχίες σε δράση.

protothema.gr