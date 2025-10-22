Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών συνέλαβαν τη 32χρονη Βανέσα Γκουρόλα, πρώην βασίλισσα ομορφιάς από το Μεξικό, για τη δολοφονία ενός Μεξικανού πολίτη στην Καλιφόρνια τον Φεβρουάριο του 2024.

Το θύμα, Κριστιάν Εσπινόζα Σίλβερ, σκοτώθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2024, όταν δέχθηκε πυροβολισμούς μέσα στο αυτοκίνητό του καθώς εισερχόταν σε γκαράζ στο Σαν Ντιέγκο. Στην ίδια επίθεση είχε τραυματιστεί και ένας 39χρονος άνδρας.

Τότε οι κάμερες ασφαλείας είχαν καταγράψει τον δράστη ντυμένο με μπουφάν, μαύρο παντελόνι και μαύρο σακίδιο να πλησιάζει το αυτοκίνητο να ανοίγει πυρ πριν εξαφανιστεί.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι πίσω από την φονική ενέδρα εκτιμάται ότι βρίσκεται η διαμάχη μεταξύ μιας φατρίας του καρτέλ ναρκωτικών Arellano Félix, που μάχεται για τον έλεγχο της Μπάχα στην Καλιφόρνια.

Ο Εσπινόζα, γνωστός και ως «El Chato», ήταν συνεργάτης του Πάμπλο Εντουίν Χουέρτα Νούνο, ο οποίος τον Αύγουστο είχε εκδοθεί στο Σαν Ντιέγκο με κατηγορίες για την προμήθεια ναρκωτικών σε ολόκληρη την Καλιφόρνια.

Η Γκουρόλα, η οποία είναι μοντέλο και και influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 1,4 εκατομμύρια followers στο Instagram, είναι πρώην βασίλισσα ομορφιάς από τη Σιναλόα.

Η ίδια δήλωσε αθώα για τη δολοφονία στο δικαστήριο στο οποίο οδηγήθηκε στις 13 Οκτωβρίου. Η ίδια παραμένει κρατούμενη χωρίς εγγύηση στο σωφρονιστικό ίδρυμα Las Colinas μέχρι την επόμενη δικάσιμο στις 19 Νοεμβρίου.

protothema.gr