Τραγικό τέλος είχε η καταδίωξη κλεμμένου οχήματος στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όταν ο δράστης παρασύρθηκε από διερχόμενα αυτοκίνητα, την ώρα που οι σκηνές καταγράφονταν από εναέρια κάμερα τηλεοπτικού σταθμού.

Στο βίντεο του CBS Los Angeles φαίνεται ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά, να εγκαταλείπει το λευκό φορτηγάκι που είχε κλέψει νωρίτερα τη Δευτέρα στην Τσάιναταουν, ενώ το όχημα βρισκόταν σε αυτοκινητόδρομο.

Στα πλάνα φαίνεται ο άνδρας να περνάει το διαχωριστικό, να σκοντάφτει, να χάνει την ισορροπία του και τελικά να παρασύρεται από διερχόμενα αυτοκίνητα που δεν πρόλαβαν να σταματήσουν.

«Ω, Θεέ μου! Ω, όχι, ω, όχι», ακούγεται να φωνάζει ο παρουσιαστής με κάποιον άλλο να φωνάζει τρομαγμένος στον κάμεραμαν να «ανοίξει» το πλάνο.

Το σοκ των παρουσιαστών ήταν εμφανές και όταν η εικόνα επέστρεψε στο στούντιο με τον έναν εξ αυτών να μένει με ανοιχτό το στόμα έχοντας μόλις δει έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με άλλα μέσα ενημέρωσης ο άνδρας χτυπήθηκε από δύο αυτοκίνητα.

