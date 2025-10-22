Αναστάτωση και πανικός προκλήθηκε σε εστιατόριο στην Κίνα, όταν «έσκασε» γιγάντιο ενυδρείο και τα ψάρια πλημμύρισαν την τραπεζαρία. Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο περιστατικό που σημειώθηκε σε εστιατόριο θαλασσινών στη Φουζού, στην επαρχία Φουτζιάν της Κίνας.

Η σκηνή, που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει κύματα νερού να ξεχύνονται από τη δεξαμενή, ενώ δεκάδες ζωντανά ψάρια αρχίζουν να κολυμπούν ανάμεσα στα τραπέζια και τους έντρομους πελάτες.

«Πλημμύρισε» από ψάρια εστιατόριο στην Κίνα

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο εδώ.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τετάρτη, την ώρα που το προσωπικό βρισκόταν στην κουζίνα. Το ενυδρείο, που είχε εγκατασταθεί πρόσφατα, φαίνεται πως υπέστη δομική αστοχία, προκαλώντας στιγμιαία καταστροφή και χάος. Οι υπάλληλοι έσπευσαν να περιορίσουν τη ζημιά και να μαζέψουν τα ψάρια, ενώ οι πελάτες παρακολουθούσαν εμβρόντητοι το πρωτοφανές θέαμα.

Giant fish tank explodes at Chinese restaurant — sending fish swimming through dining room https://t.co/DtfoK7P6Im pic.twitter.com/ZyRSWZydWy October 20, 2025

Στα κοινωνικά δίκτυα, οι αντιδράσεις κυμάνθηκαν από έκπληξη έως χιούμορ. Πολλοί χρήστες αστειεύτηκαν λέγοντας ότι το εστιατόριο προσφέρει «την πιο φρέσκια ψαριά στην Κίνα» ή ότι «η εξυπηρέτηση είναι τόσο γρήγορη που τα ψάρια έρχονται μόνα τους στο τραπέζι».

