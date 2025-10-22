Ρωσικό drone έπληξε παιδικό σταθμό στο Χάρκοβο το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό επτά ακόμη, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο. Περίπου 50 παιδιά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτίριο, ενώ διερευνάται αν υπάρχουν ανήλικοι μεταξύ των τραυματιών.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Κλιμένκο ανέφερε πως διασώστες και αστυνομικοί «έβγαλαν με ασφάλεια τα παιδιά από το νηπιαγωγείο που επλήγη από τη ρωσική επίθεση». Πρόσθεσε ότι «μικρά χέρια κρατούν τους ώμους αυτών που τα σώζουν και τα προστατεύουν. Δεν υπάρχουν αρχές ή κανόνες στις ενέργειες της Ρωσίας. Μόνο καταστροφή και θάνατος».Η ουκρανική αστυνομία, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), τεκμηριώνει το περιστατικό ως «έγκλημα πολέμου κατά αμάχων και παιδιών». «Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν. Περίπου πενήντα παιδιά έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια», σημείωσε ο Κλιμένκο.

When you think it couldn’t get any worse — Russia hits a Kharkiv kindergarten full of children with three Shaheds.



Bloody terrorists. pic.twitter.com/1aLCjnfxDe October 22, 2025

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση, αναφέροντας ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε ένα νηπιαγωγείο, ούτε μπορεί να υπάρξει ποτέ». Συμπλήρωσε ότι «η Ρωσία γίνεται όλο και πιο θρασύς» και ότι τέτοια πλήγματα είναι «το χαστούκι της Ρωσίας σε όλους όσους επιμένουν σε μια ειρηνική λύση. Οι κακοποιοί και οι τρομοκράτες μπορούν να τεθούν στη θέση τους μόνο με τη βία».

Russia has just bombed a kindergarten in Kharkiv during school hours, many children are reportedly injured.



With Ukraine's allies still refusing to pressure Russia or provide badly needed weapons, Russians believe they are free to scale up the mass murder of our people. pic.twitter.com/2lUJLcbyKq — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 22, 2025

Μαζικές επιθέσεις τη νύχτα – έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, μεταξύ αυτών δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από νέες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones τη νύχτα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι συντρίμμια από καταρριφθέντα πυρομαχικά προκάλεσαν πυρκαγιές σε πολλές συνοικίες της πρωτεύουσας. Ο επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Αντρίι Γερμάκ, ανέφερε ότι «η Ουκρανία είχε αποδεχθεί εδώ και καιρό την πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία, ενώ η Μόσχα κάνει τα πάντα για να συνεχιστούν οι δολοφονίες» και υπογράμμισε πως «οι συλλογικές ενέργειες κατά του Πούτιν δεν επαρκούν· πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε περισσότερα για να τον σταματήσουμε». Οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης επιβεβαίωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και άλλοι τέσσερις στην περιφέρεια, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Στην περιοχή Ντνιπρόφσκι, δέκα άτομα διασώθηκαν από πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο. Πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, νοσηλεύονται. Πυρκαγιές σημειώθηκαν επίσης στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι, Ντάρνιτσκι και Πέτσερσκι, όπου βρίσκεται και το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν με βαλλιστικούς πυραύλους και συνεχίστηκαν με drones μέχρι το πρωί της Τετάρτης. Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει τις επιθέσεις.

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025

Η υπουργός Ενέργειας, Σβιτλάνα Γκριντσούκ, δήλωσε ότι «όλη τη νύχτα ο εχθρός χτυπούσε τις ενεργειακές υποδομές της χώρας». Το υπουργείο ανακοίνωσε έκτακτες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου. Στην περιφέρεια Πολτάβα, εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου υπέστησαν ζημιές στην περιοχή Μιργκόροντ, ενώ στη Ζαπορίζια δεκατρία άτομα τραυματίστηκαν από νυχτερινές επιθέσεις, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ.