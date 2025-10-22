Η απάτη που έστησε η 22χρονη Κίρα Κάζινς στη Σκωτία, η οποία όχι μόνο υποδύθηκε για 9 μήνες την έγκυο αλλά δεν δίστασε να παρουσιάσει μια… κούκλα ως παιδί της πριν να ανακοινώσει ότι «πέθανε» και «ο πατέρας του παιδιού δεν είχε καμία ιδέα», προκάλεσε αναστάτωση σε όλη την χώρα.

Η ίδια υποχρεώθηκε να ζητήσει συγνώμη όταν αποκαλύφθηκε η απάτη της, με ανάρτησή της στο Instagram: «Λυπάμαι πολύ. Δεν ήμουν έγκυος. Δεν υπήρχε μωρό. Το επινόησα και το πήγα πολύ μακριά. Προσποιήθηκα υπερηχογραφήματα, μηνύματα, ολόκληρη την ιστορία της γέννησης και έκανα σαν να ήταν η κούκλα ένα πραγματικό μωρό».

Όλο το προηγούμενο διάστημα η Κάζινς είχε καταφέρει να ξεγελάσει τους δικούς της, συμπεριλαμβανομένου αυτού που ισχυριζόταν ότι ήταν ο πατέρας του μωρού, να πιστέψουν ότι ήταν έγκυος και ότι είχε γεννήσει ένα κοριτσάκι, το οποίο ονόμασε Bonnie-Leigh Joyce, στις 10 Οκτωβρίου.

Κατά τη δήθεν εγκυμοσύνη της η Κάζινς φορούσε μια τεχνητή κοιλιά και διοργάνωσε ένα πολυτελές πάρτι για την αποκάλυψη του φύλου του «μωρού» τις εβδομάδες πριν από τη «γέννηση».

Η ίδια, μάλιστα, είχε φροντίσει να δημοσιεύσει εικόνες από υπερηχογραφήματα ισχυριζόμενη μέχρι και ότι οι εξετάσεις είχαν ανιχνεύσει καρδιακή ανωμαλία στο «μωρό».

Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα της βρήκε την κούκλα στο υπνοδωμάτιό της την περασμένη εβδομάδα, λίγες ημέρες αφού η 22χρονη είχε πει στον υποτιθέμενο πατέρα ότι το «νεογέννητο» τους είχε πεθάνει.

Μετά την αποκάλυψη της απάτης, συγγενείς της 22χρονης είπαν ότι είχαν αρχίσει να έχουν υποψίες όταν κανείς δεν άκουγε το μωρό να κλαίει και εκείνη δεν άφηνε κανέναν να αγγίξει το νεογέννητο.

Η κούκλα που χρησιμοποίησε η 22χρονη

«Προς υπεράσπιση όλων των άλλων, η κούκλα μπορούσε να κινείται. Μπορούσες να αλλάξεις τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα χέρια και τα πόδια. Μπορούσες να ταΐσεις την κούκλα και να την κάνεις να κάνει κακάκια ή πιπί. Έτσι, όταν κανείς δεν είναι κοντά στην κούκλα, φαίνεται αληθινή. Κανείς δεν κοίταζε το “μωρό” μου περιμένοντας να είναι κούκλα» προσπάθησε να δικαιολογηθεί η 22χρονη.

Όπως αναφέρει η Daily Mail οι κούκλες Reborn, οι οποίες μπορούν να κοστίζουν έως και 2.000 δολάρια, είναι υπερρεαλιστικές αντιγραφές μωρών που χρησιμοποιούνται συχνά ως μορφή θεραπείας για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας, απώλεια μωρού ή άνοια.

