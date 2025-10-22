Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) στο Ανόβερο της Γερμανίας, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Hannoversche Allgemeine, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων ατόμων, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετοί τραυματίες και ένας νεκρός.

Ένας νεκρός και τραυματίες σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στο Ανόβερο

Η σοβαρότητα των τραυματισμών παραμένει άγνωστη, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ το κίνητρο της σύγκρουσης δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.

Bestes Deutschland aller Zeiten 🇩🇪



Hannover



Schießerei auf der Vahrenwalder Straße,

Höhe Niedersachsenring #Stadtbild



Zwei #Gruppen gerieten aneinander,

mindestens eine Person festgenommen



Deshalb #nurnochAfD 💙

weil es gut & sicher für Deutschland 🇩🇪 ist pic.twitter.com/kMwxgZiAS4 — AfD Hannover (@AfdHannover) October 22, 2025

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Την Τετάρτη, 22.10.2025, γύρω στις 18:25, στην οδό VahrenwalderStraße, έλαβε χώρα μια σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων ατόμων. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα και τραυματίστηκαν άτομα. Ο ύποπτος δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες. Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του συμβάντος».

Am Mittwoch, 22.10.2025, hat sich gegen 18:25 Uhr, in der #VahrenwalderStraße eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ereignet. Dabei wurden Schusswaffen eingesetzt und Personen verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte wenig später im Nahbereich festgestellt werden.… https://t.co/4qFqVYoYI9 — Polizei Hannover (@Polizei_H) October 22, 2025

