Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/10) στο Ανόβερο της Γερμανίας, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Hannoversche Allgemeine, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων ατόμων, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετοί τραυματίες και ένας νεκρός.
Ένας νεκρός και τραυματίες σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στο Ανόβερο
Η σοβαρότητα των τραυματισμών παραμένει άγνωστη, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ το κίνητρο της σύγκρουσης δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:
«Την Τετάρτη, 22.10.2025, γύρω στις 18:25, στην οδό VahrenwalderStraße, έλαβε χώρα μια σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων ατόμων. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα και τραυματίστηκαν άτομα. Ο ύποπτος δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες. Μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του συμβάντος».