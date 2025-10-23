Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 18 τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Κοπέισκ της Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για αγνοούμενους, ενώ η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη.
Η πυρκαγιά που ξεκίνησε μετά την έκρηξη έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Τσελιάμπινσκ, Αλεξέι Τέκσλερ, όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει απειλή για τους κατοίκους της πόλης ή τις πολιτικές εγκαταστάσεις.