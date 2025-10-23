Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 18 τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην πόλη Κοπέισκ της Ρωσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για αγνοούμενους, ενώ η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε μετά την έκρηξη έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Τσελιάμπινσκ, Αλεξέι Τέκσλερ, όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει απειλή για τους κατοίκους της πόλης ή τις πολιτικές εγκαταστάσεις.

Ten dead in blast at Russian munitions plant in Urals – reports



Witnesses described seeing explosions and a fireball at the Plastmass military plant in Kopeisk.https://t.co/5VCg3TxA2g pic.twitter.com/MOtX64cw8h — Cornelius (@cornelius_cen) October 23, 2025

Kopeysk, a suburb of Chelyabinsk — a powerful explosion hit the area near the Plastmass factory.



Two thousand kilometers from Ukraine. That’s what Russia’s “special military operation” has come to. pic.twitter.com/npaLislzYG — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

CNN.gr