Ο βασιλιάς Κάρολος έγινε σήμερα ο πρώτος Βρετανός μονάρχης εδώ και 500 χρόνια που προσευχήθηκε με τον πάπα, πραγματοποιώντας μια ιστορική κρατική επίσκεψη στην Αγία Έδρα.

Ο Κάρολος συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Καμίλα, παρουσιάστηκε στον πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη βιβλιοθήκη του Αποστολικού Παλατιού, που αποτελεί το παραδοσιακό σημείο για τέτοιου είδους συναντήσεις.

Έπειτα, με τρεις μόνο λέξεις, ο πάπας έβαλε τέλος σε σχεδόν μισής χιλιετίας ρήξη ανάμεσα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και την Εκκλησία της Αγγλίας μέσα στην Καπέλα Σιστίνα. «Ας προσευχηθούμε», είπε, ενώ ο βασιλιάς στεκόταν στα αριστερά του.

Η ιστορική στιγμή της συνάντησης Καρόλου-πάπα Λέοντα

Νωρίτερα, ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Αγγλίας είχαν φτάσει στη τελετουργική είσοδο του παλατιού, στην αυλή Σαν Νταμάσο, αφού είχαν περάσει με το αυτοκίνητο από την εμβληματική Πλατεία του Αγίου Πέτρου. Το ζεύγος υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της Προεδρίας του Παπικού Οίκου, ο σεβασμιότατος μονσινιόρ Λεονάρντο Σαπιέντσα.

Η Καμίλα φορούσε ένα μαύρο μεταξωτό φόρεμα Fiona Clare, μαύρο βέλο με headpiece Philip Treacy και ένα καρφίτσα-σταυρό σε σχήμα «σπόρου βατόμουρου» που ανήκε παλαιότερα στη βασίλισσα Ελισάβετ.

Κατά την παράδοση, ο πάπας Λέων περίμενε μέσα στο παλάτι για να υποδεχθεί τους επισκέπτες του.

Σε πλάνα που δημοσιοποίησε το Vatican Media, ο βασιλιάς και η βασίλισσα φαίνονται να βγαίνουν από τη βασιλική Bentley, με την Καμίλα να λέει: «Είναι υπέροχο που βρισκόμαστε εδώ».

Αφού περπάτησαν μέσα από το Αποστολικό Παλάτι, τους υποδέχθηκε ο πάπας λέγοντας: «Καλημέρα, καλώς ήρθατε».

Ο βασιλιάς απάντησε: «Αγιώτατε, είναι πραγματική χαρά να σας συναντώ, αν μου επιτρέπετε να το πω. Είστε τόσο ευγενικός που μας δεχθήκατε».

Καθώς πόζαραν για τις επίσημες φωτογραφίες, ο Κάρολος αστειεύτηκε λέγοντας: «Μόνιμος κίνδυνος, οι κάμερες». Ο πάπας απάντησε χαμογελώντας: «Το συνηθίζεις».

Στη συνέχεια αντάλλαξαν δώρα και συνομίλησαν ιδιαιτέρως. Ο βασιλιάς πρόσφερε στον πάπα μια ασημένια φωτογραφία και μια εικόνα του Αγίου Εδουάρδου του Εξομολογητή, ενώ ο πάπας του χάρισε ένα μικρό αντίγραφο του ψηφιδωτού του Χριστού Παντοκράτορα από τον καθεδρικό της Τσεφαλού.

Η επίσκεψη ξεκίνησε με τελετουργική υποδοχή από την Ελβετική Φρουρά, την εκτέλεση των εθνικών ύμνων και την παρουσία μελών της παπικής αυλής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο βασιλιάς συναντήθηκε και με τον καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, κρατικό γραμματέα της Αγίας Έδρας, ο οποίος είχε παρευρεθεί στη στέψη του Καρόλου το 2023, η πρώτη παρουσία παπικού εκπροσώπου σε στέψη Βρετανού μονάρχη μετά από σχεδόν πέντε αιώνες.

Η ιστορική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στο Βατικανό σηματοδοτεί την πρώτη φορά μετά τη Μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα που Βρετανός μονάρχης συμμετέχει σε δημόσια προσευχή με έναν Πάπα.

Ο Κάρολος και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έλαβαν μέρος σε κοινή οικουμενική λειτουργία στην Καπέλα Σιστίνα, στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου Έτους 2025, γεγονός που το Παλάτι του Μπάκιγχαμ χαρακτήρισε «σημαντική στιγμή» για τις σχέσεις μεταξύ της Εκκλησίας της Αγγλίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Η συνάντηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς 40 χρόνια νωρίτερα, το 1985, η βασίλισσα Ελισάβετ είχε απαγορεύσει στον τότε πρίγκιπα Κάρολο να παραστεί σε παπική λειτουργία με την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Η πράξη αυτή τότε αντανακλούσε το ιστορικό σχίσμα που ξεκίνησε τον 16ο αιώνα, όταν ο Ερρίκος Η΄ αποσχίστηκε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και ίδρυσε την Εκκλησία της Αγγλίας.

Η σημερινή επίσκεψη θεωρείται βήμα συμφιλίωσης και ενότητας, τονίζοντας τον κοινό στόχο του Καρόλου και του Πάπα για διαθρησκειακό διάλογο και ειρηνική συνύπαρξη των χριστιανικών δογμάτων.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ τίμησε τον βασιλιά Κάρολο απονέμοντάς του τον τίτλο του «Βασιλικού Συντρόφου» της Βασιλικής του Αγίου Παύλου εκτός των Τειχών, ως αναγνώριση της προσφοράς του στον διαθρησκειακό διάλογο.

Δημιουργήθηκε μάλιστα μια μόνιμη έδρα με το οικόσημό του μέσα στη Βασιλική, ως σύμβολο αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η βασίλισσα Καμίλα επισκέφθηκε το Παρεκκλήσιο του Παύλου με τα έργα του Μιχαήλ Αγγέλου, ενώ ο βασιλιάς και ο πάπας συμμετείχαν σε οικουμενική λειτουργία στην Καπέλα Σιστίνα, αφιερωμένη στη φροντίδα για τη δημιουργία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, χορωδίες από το Παρεκκλήσιο του Βασιλιά και το Παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου θα τραγουδήσουν μαζί με τη Χορωδία της Καπέλα Σιστίνα. Μετά, ο Κάρολος και ο πάπας Λέων ΙΔ΄ θα συμμετάσχουν σε συνάντηση για τη βιωσιμότητα, ενώ η βασίλισσα Καμίλα θα συναντήσει τις χορωδίες.

Το βασιλικό ζεύγος θα επισκεφθεί τη Βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των Τειχών, σύμβολο του οικουμενικού διαλόγου και των ιστορικών δεσμών Αγγλίας–Βατικανού. Ο βασιλιάς θα παραστεί σε εκδήλωση στο Κολλέγιο Μπέντα, ενώ η βασίλισσα θα συναντήσει μοναχές που δραστηριοποιούνται για την ενδυνάμωση των γυναικών.

Το βρετανικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την επίσκεψη «ιστορική», υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει τις σχέσεις με την Αγία Έδρα, προωθώντας την ειρήνη, την κλιματική δράση και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.\

iefimerida.gr