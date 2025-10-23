Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε εκ νέου κάθε πιθανότητα ανταλλαγής εδαφών με τη Ρωσία στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Ουκρανός ηγέτης υπογράμμισε ότι κάθε σχέδιο για την επίτευξη ειρήνης θα πρέπει να ξεκινά με κατάπαυση του πυρός, ενώ οι διαπραγματεύσεις θα ακολουθήσουν σε επόμενο στάδιο.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι τόνισε ότι τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς, αλλά και για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουκρανία θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος αυτών των κεφαλαίων για την εγχώρια παραγωγή όπλων, καθώς και για την αγορά ευρωπαϊκών και αμερικανικών οπλικών συστημάτων.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει εγχώριας παραγωγής μακράς εμβέλειας οπλικά συστήματα, με εμβέλεια έως και 3.000 χιλιομέτρων.



skai.gr