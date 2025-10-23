Ο επικεφαλής των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, δήλωσε ότι η Γαλλία πρέπει να είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης με τη Ρωσία μέσα στα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια.

Ο στρατηγός ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας οφείλουν να ενισχύσουν την ετοιμότητα και τις δυνατότητές τους, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένες εντάσεις με τη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στην κοινοβουλευτική επιτροπή Άμυνας, ο στρατηγός Μαντόν είπε ότι επί σειρά ετών η Ρωσία επιδεικνύει επιθετικές διαθέσεις που φτάνουν μέχρι και την πυρηνική απειλή και ότι δεν αποκλείεται να θελήσει να συνεχίσει τον πόλεμό της στην Ευρώπη.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Γαλλίας Πιέρ Σιλ είπε ότι το 2026 οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις θα είναι έτοιμες στην περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η ανάπτυξή τους στην Ουκρανία για την εξασφάλιση της ειρήνης.

cnn.gr