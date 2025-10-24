Δύο νεκροί και δύο τραυματίες ήταν ο τραγικός απολογισμός από τη συντριβή ενός μικρού δικινητήριου αεροσκάφους στη Βενεζουέλα, με αυτόπτες μάρτυρες να καταγράφουν τις στιγμές.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην πολιτεία Ταχίρα, το δικινητήριο αεροπλάνο Cheyenne I αμέσως μόλις αποκολλήθηκαν οι τροχοί του από το έδαφος, τούμπαρε, καρφώθηκε στο έδαφος και πήρε φωτιά με τους αυτόπτες μάρτυρες να ουρλιάζουν από τρόμο.

Paramillo Airport, Venezuela witnesses tragic accident on October 22, resulting in 2 deaths.



Heartbreaking news.



Aircraft registration YV 1443.



According to witnesses, the pilot's attempt to impress with a low-altitude turn ended in a stall and fatal crash.



Rest in peace. 🙏 pic.twitter.com/oZIrL9tLqE October 23, 2025

Από τη συντριβή που σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί της Τετάρτης έχασαν τη ζωή τους ο Τόνι Μπορτόνε και ο Χουάν Μαλτονάδο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης της Βενεζουέλας μετέδωσαν ότι η πρώτη εκτίμηση για τη συντριβή είναι ότι προκλήθηκε αφού ο πιλότος έχασε τον έλεγχο του αεροπλάνου λόγω έκρηξης ενός εκ των τροχών του

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το αεροπλάνο σχετιζόταν με δραστηριότητες logistics για την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Παρά την αρχική εκτίμηση δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η συντριβή να οφείλεται σε μηχανική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή παράγοντες, όπως η κατάσταση του διαδρόμου και το περιβάλλον.

