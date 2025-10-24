Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για «κατασκοπεία» σε βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου, πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης και υποψηφίου για την προεδρία του CHP, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή (24/10). Στο στόχαστρο της έρευνας βρίσκεται και ο διευθυντής της προεκλογικής του εκστρατείας, Νετζάτι Οζκάν, ενώ συνελήφθη ο αρχισυντάκτης του TELE1, Μερντάν Γιαναρντάγ.

Ο Ιμάμογλου – ο οποίος έχει προφυλακιστεί και περιμένη τη δίκη του για άλλες υποθέσεις – αλλά και ο Οζκάν έλαβαν εντολή να εμφανιστούν στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης για να δώσουν τις καταθέσεις τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εισαγγελέα, η υπόθεση προέρχεται από προηγούμενη έρευνα, κατά την οποία ο Χουσεΐν Γκουν συνελήφθη στις 4 Ιουλίου, με την κατηγορία της κατασκοπείας, φερόμενος ως δράστης για λογαριασμό ξένων χωρών και χρήση κρυπτογραφημένων εργαλείων επικοινωνίας για μυστικές ανταλλαγές.

