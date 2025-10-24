Αστυνομική επιχείρηση στα γραφεία του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού σταθμού TELE1 στην Τουρκία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ενεργώντας με δικαστική εντολή, εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του καναλιού και προχώρησε σε έρευνα που διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθη ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του σταθμού, Μερντάν Γιαναρντάγ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ελευθερία του Τύπου στη χώρα.

Ο δημοσιογράφος Γκιόχαν Καϊίς, παρουσιαστής πρωινής εκπομπής του TELE1, μετέδωσε την επιχείρηση ζωντανά, ενημερώνοντας τους τηλεθεατές ότι τα αστυνομικά κλιμάκια βρίσκονταν στο κανάλι από τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως ανέφερε, περίπου 50 μέλη της TEM συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Gökhan Kayış: "11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin arama emriyle TEM ekipleri TELE1 TV'de arama yapılıyor." pic.twitter.com/6G6v0oUDtk — Tele1 TV (@tele1comtr) October 24, 2025

Ο Καϊίς δήλωσε ότι ρώτησε τον επικεφαλής της ομάδας εάν ο Μερντάν Γιαναρντάγ είχε ενημερωθεί για την επιχείρηση και εκείνος απάντησε: «Δεν μπορείτε να τον προσεγγίσετε». Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι, βάσει αυτής της απάντησης, υπέθεσε πως ο Γιαναρντάγ είχε ήδη τεθεί υπό κράτηση.

Λίγο αργότερα, η Εισαγγελία ανακοίνωσε επίσημα ότι ο γενικός διευθυντής ειδήσεων του TELE1, Μερντάν Γιαναρντάγ, συνελήφθη το πρωί στο πλαίσιο της επιχείρησης. Σύμφωνα με τη Hurryiet, ο συλληφθείς κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του προφυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου και ξένων υπηρεσιών.

#SONDAKİKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ'a 'casusluk' soruşturması başlattı.



◾️TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ gözaltına alındı.



◾️İmamoğlu'nun 'casusluk' suçlamasıyla sorgulanmasına karar verildi.https://t.co/PSNP4Y4tuP pic.twitter.com/DUyRCH5E7B October 24, 2025

Ίδιες πηγές τονίζουν πως η αστυνομία αναζητά στοιχεία ότι ο Ιμάμογλου μαζί με τον διευθυντή ειδήσεων του TELE1 και σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, επιχείρησαν να αλλάξουν τα δεδομένα των τοπικών εκλογών του 2019.

Ο δικηγόρος του Γιαναρντάγ, Μπιλγκιουτάι Χακί Ντούρνα, μιλώντας στο TELE1, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει γνώση του φακέλου της υπόθεσης. «Έχω δει μόνο την ανακοίνωση της Εισαγγελίας. Δυστυχώς, στη χώρα μας συχνά διατυπώνονται σοβαρές κατηγορίες χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, και άνθρωποι στερούνται την ελευθερία τους χωρίς θεμελίωση. Θα μεταβώ στο αστυνομικό τμήμα για να έχω πρόσβαση στον φάκελο», δήλωσε.

Ο Ντούρνα τόνισε επίσης ότι «είναι αδύνατον να τεθεί υπό αμφισβήτηση η πατριωτική ταυτότητα του Μερντάν Γιαναρντάγ» και πρόσθεσε: «Στη χώρα μας οι άνθρωποι αναγκάζονται να αποδείξουν ότι δεν είναι ένοχοι».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι μίλησε με την οικογένεια του δημοσιογράφου μετά το πέρας της έρευνας. «Η οικογένειά του, όπως και ο ίδιος, παραμένει ψύχραιμη και αξιοπρεπής. Ήταν προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο λόγω της δουλειάς του. Ηθικά είναι δυνατοί και θα προχωρήσουμε μαζί στη νομική διαδικασία», ανέφερε.

