Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα επιχείρηση στην Καραϊβική, στοχεύοντας σκάφος που, σύμφωνα με τις Αρχές, εμπλεκόταν σε διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους και οι έξι επιβαίνοντες στο σκάφος.

«Χθες το βράδυ [ενν. την Πέμπτη], κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον σκάφους που χρησιμοποιούσε η Tren de Aragua», μια βενεζουελάνικη συμμορία που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση» από την Ουάσινγκτον, αναφέρει ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

🇺🇸🇻🇪The US obliterates another boat allegedly used for drug smuggling and believed to belong to a Venezuelan drug cartel



Six people who were on the boat died in an instant pic.twitter.com/spKiFR5lFn — Lord Bebo (@MyLordBebo) October 24, 2025

«Έξι ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα – και ήταν το πρώτο νυχτερινό πλήγμα. Οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δέκα πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 43 νεκρούς.

