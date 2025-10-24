Η ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου κατεδαφίστηκε, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχωρά με τα σχέδια για την κατασκευή μιας αίθουσας χορού που, σύμφωνα με τις απεικονίσεις, θα είναι σχεδόν διπλάσια σε μέγεθος από τον ίδιο τον Λευκό Οίκο.

Κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας

Η διώροφη ανατολική πτέρυγα φιλοξενούσε παραδοσιακά σαλόνια, γραφεία και χώρους εργασίας για τις πρώτες κυρίες και το προσωπικό τους.

For perspective… the segment at the bottom right is the portion of the Whitehouse East Wing that is being replaced with a ballroom at no cost to taxpayers. pic.twitter.com/R67G7x6O4q October 23, 2025

Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέθεσε την υλοποίηση του έργου στην McCrery Architects, μια εταιρεία με έδρα την Ουάσινγκτον, γνωστή για τον κλασικό σχεδιασμό της.

«Οι Πρόεδροι της σύγχρονης εποχής αντιμετώπισαν προκλήσεις κατά τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο, καθώς δεν έχει υποστεί αλλαγές από την εποχή του Προέδρου Χάρι Τρούμαν», δήλωσε ο CEO Jim McCrery σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

«Είναι τιμή μου που ο Πρόεδρος Τραμπ μου ανέθεσε να βοηθήσω στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης και απαραίτητης ανακαίνισης του Λαϊκού Οίκου, διατηρώντας παράλληλα την κομψότητα του κλασικού σχεδιασμού και την ιστορική του σημασία».

Η κατασκευαστική ομάδα θα διευθύνεται από την Clark Construction, ενώ η ομάδα μηχανικών θα διευθύνεται από την AECOM.

Το μεγαλοπρεπές έργο

Η επικείμενη αίθουσα χορού ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο με κόστος 200 εκατομμύρια δολάρια.

Breaking News: 🇺🇸Coinbase, Ripple, and Gemini are listed as donors to President Trump’s $300 million White House ballroom. pic.twitter.com/2Y0VsdeoQE October 24, 2025

Ο Πρόεδρος Τραμπ αύξησε την εκτίμηση αυτή σε 250 εκατομμύρια δολάρια και την Πέμπτη δήλωσε ότι το κόστος ανέρχεται πλέον σε περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια.

BREAKING – A 2010 CNN clip of Obama’s $376 million White House renovation, fully funded by taxpayers unlike President Trump’s $250 million ballroom he’s paying for himself, is going viral as viewers call out Democrat hypocrisy and fake outrage.pic.twitter.com/EDkMISv5ic — Right Angle News Network (@Rightanglenews) October 23, 2025

Ο Τραμπ λέει ότι η αίθουσα χορού άνω των 8 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικές δωρεές, χωρίς να χρησιμοποιηθούν δημόσια χρήματα.

Λέει ότι ο νέος χώρος θα επιτρέψει στον Λευκό Οίκο να φιλοξενήσει ξένους ηγέτες με πιο μεγαλοπρεπή τρόπο.

Do you support President Trump's plan to build a privately funded big beautiful ballroom at the White House?



🇺🇸Yes or Never pic.twitter.com/XAf1iNW7t3 — Godly Nation (@GodlyNations) October 22, 2025

Το έργο έχει επεκταθεί από την ανακοίνωσή του, αυξάνοντας τη χωρητικότητα από 650 καθίσματα σε 999, που είναι αρκετά μεγάλη για να φιλοξενήσει μια τελετή ορκωμοσίας, αν χρειαστεί.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η αίθουσα χορού θα είναι έτοιμη πολύ πριν από τη λήξη της θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2029.

in.gr