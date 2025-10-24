Η ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου κατεδαφίστηκε, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχωρά με τα σχέδια για την κατασκευή μιας αίθουσας χορού που, σύμφωνα με τις απεικονίσεις, θα είναι σχεδόν διπλάσια σε μέγεθος από τον ίδιο τον Λευκό Οίκο.
Κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας
Η διώροφη ανατολική πτέρυγα φιλοξενούσε παραδοσιακά σαλόνια, γραφεία και χώρους εργασίας για τις πρώτες κυρίες και το προσωπικό τους.
Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέθεσε την υλοποίηση του έργου στην McCrery Architects, μια εταιρεία με έδρα την Ουάσινγκτον, γνωστή για τον κλασικό σχεδιασμό της.
«Οι Πρόεδροι της σύγχρονης εποχής αντιμετώπισαν προκλήσεις κατά τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο, καθώς δεν έχει υποστεί αλλαγές από την εποχή του Προέδρου Χάρι Τρούμαν», δήλωσε ο CEO Jim McCrery σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.
«Είναι τιμή μου που ο Πρόεδρος Τραμπ μου ανέθεσε να βοηθήσω στην πραγματοποίηση αυτής της όμορφης και απαραίτητης ανακαίνισης του Λαϊκού Οίκου, διατηρώντας παράλληλα την κομψότητα του κλασικού σχεδιασμού και την ιστορική του σημασία».
Η κατασκευαστική ομάδα θα διευθύνεται από την Clark Construction, ενώ η ομάδα μηχανικών θα διευθύνεται από την AECOM.
Το μεγαλοπρεπές έργο
Η επικείμενη αίθουσα χορού ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο με κόστος 200 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Πρόεδρος Τραμπ αύξησε την εκτίμηση αυτή σε 250 εκατομμύρια δολάρια και την Πέμπτη δήλωσε ότι το κόστος ανέρχεται πλέον σε περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Τραμπ λέει ότι η αίθουσα χορού άνω των 8 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικές δωρεές, χωρίς να χρησιμοποιηθούν δημόσια χρήματα.
Λέει ότι ο νέος χώρος θα επιτρέψει στον Λευκό Οίκο να φιλοξενήσει ξένους ηγέτες με πιο μεγαλοπρεπή τρόπο.
Το έργο έχει επεκταθεί από την ανακοίνωσή του, αυξάνοντας τη χωρητικότητα από 650 καθίσματα σε 999, που είναι αρκετά μεγάλη για να φιλοξενήσει μια τελετή ορκωμοσίας, αν χρειαστεί.
Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η αίθουσα χορού θα είναι έτοιμη πολύ πριν από τη λήξη της θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2029.