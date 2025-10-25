Ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σημειώθηκαν σήμερα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης ανέφερε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με πυραύλους και drones.

«Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Διαμερίσματα και κτίρια, ένα βοηθητικό κτίσμα, ένα κατάστημα και ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές», δήλωσε ο Βλαντισλάβ Χαϊβανένκο μέσω Telegram.

Η Μόσχα στοχοθέτησε επίσης την πρωτεύουσα Κίεβο με νυχτερινές επιθέσεις, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και κατοικίες σε διάφορες συνοικίες και τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Η πόλη υφίσταται βαλλιστική επίθεση. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, αναφερόμενος σε «οκτώ τραυματίες» από τους οποίους τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις συνοικίες Ντεσνιάνσκι και Νταρνίτσκι, χωρίς να υποστούν ζημιές κατοικίες, διευκρίνισε ο ίδιος.

«Η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στην πόλη με πυραύλους», ανέφερε από την πλευρά του ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

