Η πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, δήλωσε σε συνέντευξή της στο BBC ότι ενδέχεται να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία. Στην πρώτη της συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Χάρις ανέφερε πως «πιθανόν» θα γίνει κάποια μέρα πρόεδρος και εξέφρασε την πεποίθησή της ότι στο μέλλον θα υπάρξει γυναίκα Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Χάρις απέρριψε τις δημοσκοπήσεις που την παρουσιάζουν ως αουτσάιντερ για την επιλογή των Δημοκρατικών στις επόμενες εκλογές. Μιλώντας στην εκπομπή Sunday with, η Χάρις έστρεψε επίσης τα πυρά της κατά του πρώην αντιπάλου της, χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «τύραννο» και λέγοντας ότι οι προειδοποιήσεις που είχε κάνει για αυτόν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας αποδείχθηκαν σωστές.

Καθώς το Δημοκρατικό Κόμμα αναζητά απαντήσεις για την αποφασιστική νίκη του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ πριν από ένα χρόνο, μεγάλο μέρος της ευθύνης έχει αποδοθεί στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν αποσύρθηκε νωρίτερα. Ωστόσο, έχουν επίσης τεθεί ερωτήματα σχετικά με το αν η Χάρις θα μπορούσε να είχε διεξάγει μια καλύτερη εκστρατεία και να είχε διατυπώσει ένα σαφέστερο μήνυμα σχετικά με το σημαντικότερο ζήτημα, την οικονομία.

Στη συνέντευξή της στο BBC, η Χάρις εξέφρασε την προοπτική μιας νέας υποψηφιότητας για τον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι οι ανιψιές της «σίγουρα θα δουν μια γυναίκα πρόεδρο στη διάρκεια της ζωής τους». Ερωτηθείς αν θα είναι αυτή η πρώτη γυναίκα πρόεδρος, απάντησε «πιθανόν», επιβεβαιώνοντας ότι σκέφτεται να ξαναθέσει υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο. Η Χάρις δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση, αλλά υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να βλέπει τον εαυτό της μελλοντικά στην πολιτική.

«Δεν έχω τελειώσει», δήλωσε η πρώην αντιπρόεδρος. «Έχω αφιερώσει ολόκληρη την καριέρα μου στην υπηρεσία των άλλων και αυτό είναι βαθιά ριζωμένο μέσα μου».

Απαντώντας στις δημοσκοπήσεις που την παρουσιάζουν ως αουτσάιντερ για να κερδίσει στο ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών – ακόμη και πίσω από τον ηθοποιό του Χόλιγουντ Ντουέιν Τζόνσον – είπε ότι ποτέ δεν ακούει τις δημοσκοπήσεις.

Η Χάρις είπε επίσης ότι πιστεύει ότι οι προβλέψεις της σχετικά με τη φασιστική συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ και την αυταρχική διακυβέρνησή του έχουν επαληθευτεί. «Είπε ότι θα χρησιμοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως όπλο – και αυτό ακριβώς έκανε».

Η Χάρις επέκρινε επίσης τους επιχειρηματικούς ηγέτες και τους θεσμούς της Αμερικής που, κατά την άποψή της, υπέκυψαν πολύ εύκολα στις απαιτήσεις του προέδρου.

