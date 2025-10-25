Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ, διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επιστροφή των σορών των ομήρων. Η δήλωση έγινε σε συνάντηση με τις οικογένειες δύο στρατιωτών, διπλής υπηκοότητας, αμερικανικής και ισραηλινής, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους 13 που δεν έχουν παραδοθεί ακόμη από τη Χαμάς.

«Δεν θα ξεχάσουμε τη ζωή των ομήρων που πέθαναν σε αιχμαλωσία στα χέρια της Χαμάς. Συναντήθηκα σήμερα με τις οικογένειες των Αμερικανών πολιτών Ιτάι Τσεν και Όμερ Νιούτρα. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν μέχρι να επιστραφούν οι σοροί τους και όλων των υπόλοιπων ομήρων», ανέφερε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ευχαριστούμε» απάντησε μέσω της ίδιας πλατφόρμας η κυριότερη ένωση που αγωνίζεται για την επιστροφή των ομήρων. «13 όμηροι πρέπει να επιστρέψουν στο σπίτι τους, 13 οικογένειες χρειάζονται απαντήσεις. Σας παρακαλούμε, μην σταματήσετε, μέχρι να απελευθερωθεί και ο τελευταίος», ανέφερε.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023 ο λοχίας Ιτάι Τσεν, 19 ετών, βρισκόταν στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατό του τον Μάρτιο του 2024.

Ο λοχαγός Όμερ Νιούτρα, που εντάχθηκε εθελοντικά στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, στα 21 του χρόνια, όταν το άρμα του δέχτηκε επίθεση στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, οι δράστες τον έβγαλαν δια της βίας από το άρμα, μαζί με άλλους τρεις στρατιώτες.

