Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε ότι εκτιμά πως το Αφγανιστάν επιδιώκει την ειρήνη, προειδοποιώντας ωστόσο πως η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ανοικτό πόλεμο».

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η επιλογή που απομένει είναι ο ανοικτός πόλεμος», ανέφερε σε τηλεοπτική του τοποθέτηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «οι Αφγανοί θέλουν την ειρήνη».

Οι δηλώσεις γίνονται λίγες ημέρες μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις δύο πλευρές, κατόπιν αιματηρών συγκρούσεων στα σύνορα.

Οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα και αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο Κυριακή, είναι η πιο πρόσφατη προσπάθεια του Πακιστάν και του Αφγανιστάν να αποτρέψουν την επιστροφή στη βία.

Οι συνοριακές συγκρούσεις των τελευταίων εβδομάδων είναι οι πιο σφοδρές αφότου οι ταλιμπάν κατέλαβαν την Καμπούλ το 2021.

Οι συνομιλίες έχουν σκοπό τη δημιουργία μηχανισμού που θα επιβάλει μεγαλύτερη διάρκεια κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε στην Ντόχα.

Ο Καουάτζα Μουχαμάντ Ασίφ δήλωσε πως δεν έχουν σημειωθεί επεισόδια στις τέσσερις με πέντε ημέρες αφότου συμφωνήθηκε η εκεχειρία την οποία τηρούν αμφότερες οι πλευρές.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα όταν το Ισλαμαμπάντ απαίτησε από τους ταλιμπάν να πατάξουν τους ισλαμιστές που όπως λέει επιτίθενται στο Πακιστάν από καταφύγια μέσα στο Αφγανιστάν.

Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα στην άλλη πλευρά των συνόρων και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν σφοδρά πυρά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να κλείσουν σημαντικά συνοριακά σημεία διέλευσης τα οποία παραμένουν κλειστά.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε μαχητές που θέτουν στο στόχαστρο πακιστανικές δυνάμεις. Οι ταλιμπάν αρνούνται τις κατηγορίες και λένε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Πακιστάν παραβιάζουν την κυριαρχία του Αφγανιστάν.

απε-μπε