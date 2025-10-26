Η εικόνα του Ουκρανού Υποστράτηγου Oleksandr Volobuev να κρατά στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί τυλιγμένο στο παλτό του, με δύο ροζ παπουτσάκια να προεξέχουν, έγινε viral, συμβολίζοντας τη γενναιότητα και την αντίσταση της Ουκρανίας.



Το περιστατικό σημειώθηκε στο νηπιαγωγείο Honey Academy στο Χάρκοβο, έπειτα από άμεση πλήξη του κτιρίου από ρωσικό drone.

«Μας ειδοποίησαν ότι υπήρξε επίθεση στο νηπιαγωγείο», δήλωσε ο Volobuev. «Γνωρίζοντας ότι θα υπάρχουν παιδιά εκεί, ξεκινήσαμε αμέσως».

Στο υπόγειο του κατεστραμμένου σχολικού κτιρίου βρίσκονταν 48 παιδιά, τα οποία οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με επιτυχία, παρά τις φλόγες, τα συντρίμμια και τον πυκνό καπνό.

A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ October 22, 2025

Οι κίνδυνοι και η ηρωική αντίδραση

Οι διασώστες αντιμετώπισαν όχι μόνο τη φωτιά και τα συντρίμμια, αλλά και τον φόβο πιθανής δεύτερης επίθεσης — στρατηγική που οι Ουκρανοί αποκαλούν «double tap». Την ημέρα μετά την επίθεση στο νηπιαγωγείο, ένα τέτοιο πλήγμα σκότωσε έναν πυροσβέστη και τραυμάτισε πέντε ακόμη σε κοντινό χωριό.

Ο Fedir Uhnenko, υπεύθυνος Τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, επίσης συμμετείχε στη διάσωση, κουβαλώντας ένα αγόρι μέσα από τον καπνό και τα ερείπια. «Το καθησύχαζα συνεχώς, του έλεγα ότι όλα θα πάνε καλά», περιέγραψε.

Η επίθεση και οι συνέπειες

Αν και όλα τα παιδιά σώθηκαν, τουλάχιστον ένας ενήλικας σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων μία σοβαρά με εγκαύματα και μία με τραυματική ακρωτηριασμό ποδιού.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για επίθεση σε νηπιαγωγείο. Η Ρωσία γίνεται όλο και πιο προκλητική».



Η ψυχή των Ουκρανών διασωστών

Παρά την εμπειρία, οι διασώστες διατηρούν τη θέληση και την πίστη τους. Ο Volobuev δήλωσε: «Από την αρχή νιώθω μόνο ότι πρέπει να περάσουμε από όλα αυτά και να νικήσουμε».

Για τα παιδιά που έσωσε, ευχήθηκε: «Φυσικά, μόνο καλές, ευτυχισμένες ζωές. Αλλά όχι μόνο τα δικά μας παιδιά. Θέλω όλα τα παιδιά να ζήσουν ειρηνικά».

