Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στη Σαρδηνία, όπου ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στους πρώτους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων ήταν ο πατέρας του άτυχου νεαρού.

Το δυστύχημα συνέβη στο Τέμπιο όταν το όχημα, στο οποίο επέβαιναν πέντε φίλοι που κατευθύνονταν σε πάρτι, εξετράπη από την πορεία του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και έπεσε από γέφυρα, σε βάθος περίπου 15 μέτρων.

Gravissimo incidente stradale in #Gallura. Per cause ancora da accertare un'auto con a bordo 5 ragazzi diretti a una festa precipita da un ponte. Muore un 25enne. A soccorrerlo, il padre vigile del fuoco pic.twitter.com/zz1VKXYSYj — Tg3 (@Tg3web) October 26, 2025

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Nuova Sardegna, ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα και να τρέξει μέχρι ένα κοντινό σπίτι για να ζητήσει βοήθεια, καθώς στην περιοχή δεν υπήρχε σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να επιχειρήσουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, σε απόκρημνο έδαφος, προκειμένου να προσεγγίσουν το αυτοκίνητο και να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Οι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

protothema.gr