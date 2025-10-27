Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 29 τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Μισιόνες της Αργεντινής, όταν διώροφο λεωφορείο έπεσε από γέφυρα σε ποταμό, έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 4.30 το πρωί (τοπική ώρα, πρωί στην Κύπρο) όταν το διώροφο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 50 άνθρωποι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, κοντά στο χωριό Ομπέρα, που απέχει 1.000 χιλιόμετρα από το Μπουένος Άιρες.

Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, το λεωφορείο πήρε κλίση και έπεσε από τη γέφυρα στην κοίτη ενός ποταμού, σε βάθος αρκετών μέτρων.

Περισσότεροι από εκατό πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο τα ξημερώματα και χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από τα συντρίμμια του λεωφορείου.

