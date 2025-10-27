Σοκάρει το βίντεο από θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου φορτηγό δίπλωσε στον δρόμο και συνέθλιψε αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, ένας 42χρονος και ο συνοδηγός του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο θανατηφόρο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο με τον οδηγό του πρώτου να χάνει τον έλεγχο του μεγάλου οχήματος που δίπλωσε στον δρόμο με αποτέλεσμα να συνθλίψει το ΙΧ που βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

A deadly crash occurred on the outskirts of Drăgușeni, Romania



A truck skidded on the wet road, overturned, and slammed into an oncoming car.



The 42-year-old driver of the car and his passenger were killed in the collision.



The truck driver survived and declined… pic.twitter.com/vO5NLgaCZP October 26, 2025

Στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος ανάμεσα στις περιοχές Cristești και Drăgușen έσπευσαν 13 πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν τους επιβάτες του αυτοκινήτου.

Όπως διαπιστώθηκε μετά τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο, και οι δύο επιβάτες του ΙΧ είχαν χάσει τη ζωή τους.

Ο οδηγός του φορτηγού δεν τραυματίστηκε ενώ το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

protothema.gr