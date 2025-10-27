Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αποφασίσει να αλλάξει τους χώρους στον Λευκό Οίκο σύμφωνα με τα μέτρα του και τα γούστα του.

Μπορεί τα βλέμματα να είναι στραμμένα στα μεγάλα ταξίδια του Αμερικανού προέδρου στην Ασία και στις ανησυχητικές στρατιωτικές κινήσεις στην Καραϊβική, αλλά ο Τραμπ προχωρά και άλλα σχέδια.

Ο Λευκός Οίκος υφίσταται το δικό του… λίφτινγκ επί δεύτερης θητείας του Ρεπουμπλικανού ηγέτη.

Η δημιουργία μιας αίθουσας χορού στην ανατολική πτέρυγα του προεδρικού συγκροτήματος έχει ήδη κάνει αίσθηση, θετική και αρνητική.

Ο Τραμπ όμως δεν φαίνεται να μένει εκεί. Αποφάσισε να προχωρήσει και σε αισθητές αλλαγές στο πιο χαρακτηριστικό δώμα του Λευκού Οίκου, το Οβάλ Γραφείου. Πρόκειται για τον χώρο που αξιοποιεί για τις συναντήσεις του με άλλους ηγέτες και για συνομιλίες του με τον Τύπο.

Σε ανάρτησή του στο TruthSocial, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι αποφάσισε να ντύσει τους τοίχους του εμβληματικού δωματίου με πίνακες Αμερικανών προέδρων. Οι πίνακες φυλάσσονταν σε θησαυροφυλάκια του προεδρικού μεγάρου και επανήλθαν στο φως.

Όπως είπε ο ίδιος στην ανάρτησή του: «Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι τώρα το Οβάλ Γραφείο. Πολλοί από αυτούς τους σπουδαίους πίνακες παλαιότερων προέδρων βρίσκονταν στα θησαυροφυλάκια για πάνω από 100 χρόνια. Τώρα είναι για να τους απολαύσουν όλοι!»

iefimerida.gr