Σοκαριστικές εικόνες από τις ΗΠΑ καταγράφουν τη στιγμή που ένα όχημα Tesla περνά σε ελάχιστη απόσταση από στρατιωτικό αεροσκάφος, την ώρα που αυτό πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο της Οκλαχόμα.

Το αεροσκάφος, ένα OA-1K Skyraider II της Εθνοφρουράς της Οκλαχόμα, πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση έχοντας απογειωθεί από την Αεροπορική Βάση της Εθνοφρουράς «Ουίλ Ρότζερς», όταν το πλήρωμα αντιμετώπισε βλάβη στον κινητήρα και αναγκάστηκε να προβεί σε αναγκαστική προσγείωση.

Την ώρα που το αεροπλάνο έκανε βουτιά μέσα στον αυτοκινητόδρομο, ο οδηγός του Tesla, ονόματι Μάθιου Τοπτσιάν, απαθανάτισε την τρομακτική στιγμή κατά που το αεροσκάφος «γλείφει» αυτοκίνητα ανυποψίαστων οδηγών.

Το βίντεο του τρόμου από τις ΗΠΑ:

WOW! Tesla full self driving dodges a freaking plane falling out of the sky! @Tesla fsd for the win! @elonmusk pic.twitter.com/vTVxuLPsHg October 24, 2025

«Οδηγούσα στον δρόμο και ξαφνικά, ακριβώς πάνω από ένα δέντρο, είδα το αεροπλάνο και σκέφτηκα: «Αυτό το αεροπλάνο φαίνεται χαμηλά. Πολύ, πολύ χαμηλά», είπε ο Τοπτσιάν στο πρακτορείο.

Ο Τόπτσιαν οδηγούσε όταν το turboprop εμφανίστηκε από το πουθενά — έπεσε πάνω σε έναν λόφο, παραλίγο να χτυπήσει ένα λευκό βαν και παραλίγο να χτυπήσει το Tesla του με το φτερό του πριν χαθεί από το οπτικό του πεδίο.

«Καθώς συνέχιζε να έρχεται, έρχεται, νόμιζα ότι το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να με χτυπήσει», είπε ο Τοπτσιάν.

«Το είδα μόνο μερικά δευτερόλεπτα, οπότε δεν είχα πολύ χρόνο να κάτσω εκεί και να σκεφτώ ότι ήταν απλώς ένα, ξέρεις, μπαμ, μπαμ, μπαμ, φύγε από εκεί».

Σοκαρισμένος από το γεγονός ότι το αεροπλάνο τον έβγαλε οριακά, ο Τοπτσιάν αφιέρωσε μια στιγμή για να συνέλθει και μετά κοίταξε γύρω του για να παρατηρήσει την καταστροφή που προκάλεσε.

«Απλώς οδηγούσα στον δρόμο, και ξαφνικά, πάνω από ένα δέντρο, είδα το αεροπλάνο και σκέφτηκα: “Αυτό το αεροπλάνο φαίνεται χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά”», δήλωσε.

Ο Τοπτσιάν περιέγραψε πως το αεροσκάφος εμφανίστηκε ξαφνικά, περνώντας ξυστά πάνω από έναν λόφο, παραλίγο να συγκρουστεί με ένα λευκό βαν, και στη συνέχεια το φτερό του παραλίγο να χτυπήσει το Tesla του, πριν χαθεί από το οπτικό του πεδίο.

«Καθώς πλησίαζε, πλησίαζε και πλησίαζε, είπα μέσα μου: “Αυτό το αεροπλάνο πάει να πέσει πάνω μου”», αφηγήθηκε. «Το είδα μόνο για μερικά δευτερόλεπτα, δεν υπήρχε χρόνος να σκεφτώ κάτι. Ήταν απλώς ένα “μπαμ, μπαμ, μπαμ” και έπρεπε να φύγω από εκεί», πρόσθεσε ο οδηγός.

Αφού συνειδητοποίησε ότι είχε γλυτώσει από μια πιθανή τραγωδία, ο Τοπτσιάν σταμάτησε το αυτοκίνητό του και παρατήρησε τη σκηνή γύρω του. «Κατέβασαν, νομίζω, καλώδια ρεύματος ή κάτι τέτοιο, οπότε υπήρχε φωτιά παντού», ανέφερε. «Νόμιζα ότι το αεροπλάνο είχε εκραγεί, και τηλεφώνησα στη μητέρα μου λέγοντάς της: “Δεν ξέρω τι συμβαίνει”».

Παρά το σοκ, ο ίδιος δήλωσε ευγνώμων που δεν τραυματίστηκε κανείς. «Το αύριο δεν είναι δεδομένο – ζήσε για το σήμερα», είπε συγκινημένος.

Λίγο αργότερα, η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία έφτασε στο σημείο και, προς έκπληξη όλων, διαπίστωσε ότι οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο στρατιωτικό αεροσκάφος είχαν ήδη βγει μόνοι τους και ήταν σώοι. «Μόλις φτάσαμε στη σκηνή, ήταν ανακουφιστικό να βλέπουμε τους δύο πιλότους να μας λένε ότι είναι όλοι καλά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Σκοτ Ντάγκλας.

Ένα από τα μέλη του πληρώματος είπε στους διασώστες ότι η βλάβη στον κινητήρα προκάλεσε την πτώση του αεροσκάφους, το οποίο κατά τη διάρκεια της προσγείωσης έσκισε καλώδια ρεύματος, προκαλώντας διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή και πυρκαγιά στη βλάστηση.

Η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

in.gr