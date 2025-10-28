Σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της πόλης της Γάζας, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για άμεση στρατιωτική δράση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ, ο Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να πραγματοποιήσει εκτεταμένους βομβαρδισμούς στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Οι επιδρομές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την περιοχή, έπληξαν μια ζώνη κοντά στο μεγαλύτερο ακόμη λειτουργικό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Η πόλη της Γάζας βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Λωρίδας.

Ο Νετανιάχου διέταξε «ισχυρά πλήγματα»

Nωρίτερα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα» από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου του, η απόφαση λήφθηκε μετά από έκτακτη σύσκεψη για την απάντηση της χώρας στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Συγκεκριμένα, σε δήλωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρεται: «Μετά τις διαβουλεύσεις για θέματα ασφάλειας, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατιωτικό επιτελείο να πραγματοποιήσει αμέσως ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς σημειώθηκαν νέες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μεταξύ των οποίων και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν υποδομές που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς στη νότια Γάζα, αφού μέλη της ένοπλης ομάδας πυροβόλησαν στρατιώτες, επιβεβαίωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Η απάντηση στις τρέχουσες παραβιάσεις θα είναι πολύ πιο ισχυρή από την απάντηση την προηγούμενη φορά» δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στη Jerusalem Post.

Την ίδια ώρα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι θα αναβάλει την παράδοση της σορού ενός ομήρου που ανακτήθηκε στο νότιο τμήμα της Γάζας την Τρίτη, λόγω των «παραβιάσεων» του Ισραήλ.

Το βίντεο του IDF που δείχνει τη Χαμάς να σκηνοθετεί την εύρεση σορού Ισραηλινού ομήρου

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στο Ισραήλ, η σπίθα που άναψε τη φωτιά για την εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου για νέα σφοδρά χτυπήματα στη Γάζα, ήταν ένα βίντεο που τράβηξαν οι IDF μέσω drone και το οποίο απεικονίζει μαχητές της Χαμάς στην ουσία να… σκηνοθετούν την εύρεση της σορού, καθώς την πετούν από ύψος μέσα σε ένα λάκκο.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof:



Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers.



Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Σημειώνεται ότι η Χαμάς είχε δεσμευτεί να επιστρέψει 28 σορούς Ισραηλινών ομήρων, ωστόσο έχει παραδώσει στον Ερυθρό Σταυρό 16 και μία ακόμη αναμένεται να ακολουθήσει απόψε.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός:

«Η Χαμάς ψεύδεται για τους ομήρους μας και ιδού η απόδειξη:

Χθες, τρομοκράτες της Χαμάς βιντεοσκοπήθηκαν να αφαιρούν λείψανα από μια προετοιμασμένη κατασκευή και να τα θάβουν ξανά κοντά, προτού καλέσουν εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού για να στήσουν μια ψευδή «ανακάλυψη» για τους φωτογράφους.

Παρά το γεγονός ότι ισχυρίζεται ότι δυσκολεύεται να εντοπίσει τα πτώματα των νεκρών ομήρων, η Χαμάς συνεχίζει να κρατά και να χειραγωγεί τα λείψανα που αρνείται να παραδώσει βάσει της συμφωνίας.

Οι ισχυρισμοί της Χαμάς για έλλειψη μηχανικού εξοπλισμού είναι αβάσιμοι, καθώς τέτοια εργαλεία δεν είναι απαραίτητα για τη μεταφορά των λειψάνων και δεν εμποδίζουν την επιστροφή των νεκρών ομήρων».

protothema.gr, cnn.gr