Σοκ προκαλεί στην Ιταλία η δολοφονία μιας 33χρονης γυναίκας στο Καστελνουόβο Ντελ Γκάρντα, κοντά στη Βερόνα, από τον 41χρονο πρώην σύντροφό της.

Ο δράστης, Ντάγκλας Ρέις Πεντρόζο, βραζιλιάνικης καταγωγής, μαχαίρωσε θανάσιμα την Τζέσικα Στραπατσόλο Κουστόντιο Ντε Λίμα, επίσης από τη Βραζιλία, με «αδιευκρίνιστο αριθμό μαχαιριών», σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πεντρόζο τηλεφώνησε χθες αργά το βράδυ στους καραμπινιέρους, λέγοντας ότι σκόπευε να αυτοκτονήσει. Μετά από λίγες ώρες, το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε, ενώ το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης βρέθηκε στο ΙΧ του.

Στο παρελθόν, η 33χρονη είχε καλέσει επανειλημμένα τους καραμπινιέρους, εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς του συντρόφου της, αλλά στη συνέχεια είχε αποσύρει τη σχετική μήνυση.

#CastelnuovoDiGarda (Verona) #femminicidio brutale. Uccide la compagna con un “numero infinito” di fendenti. Era riuscito a togliersi il braccialetto elettronico. Era anche accusato di violenza sessuale ai danni della sorella della vittima. La cronaca al #GR1 pic.twitter.com/HwHmigXX8c — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 28, 2025

Τον περασμένο Απρίλιο, δε, στον Ντάγκλας Ρέις Πεντρόζο είχε κοινοποιηθεί δικαστική απόφαση που του απαγόρευε να βρεθεί σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από το σπίτι και τη δουλειά της πρώην συντρόφου του, ενώ είχε υποχρεωθεί να χρησιμοποιήσει «ηλεκτρονικό βραχιόλι». Η απόφαση ήταν συνέπεια επ΄αυτοφώρω σύλληψης του Πεντρόζο (η οποία μετατράπηκε σε επιβολή περιοριστικών μέτρων) εξαιτίας άσκησης βίας σε βάρος της γυναίκας, για πολλοστή φορά και σε δημόσιο χώρο, με γροθιές και αιχμηρά αντικείμενα.

Κατά τη χθεσινή σύλληψή του, όμως, οι καραμπινιέροι διεπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν φορούσε το συγκεκριμένο βραχιόλι το οποίο ακόμη δεν έχει εντοπιστεί.

