Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πιο αποφασισμένος από ποτέ να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, με στόχο να επικρατήσει στο πεδίο της μάχης. Αυτά, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο και έναν ανώτερο αξιωματούχο του Κογκρέσου.

Η ανάλυση, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη του Κογκρέσου αυτόν τον μήνα, έδειξε ότι οι υπηρεσίες δεν βλέπουν κανένα σημάδι ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβιβαστεί στο θέμα της Ουκρανίας, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το NBC, η αξιολόγηση χαρακτηρίζει τον Πούτιν «πιο προσηλωμένο από ποτέ», στο να συνεχίσει την επίθεση στην Ουκρανία, παρά τις μεγάλες απώλειες ρωσικών στρατευμάτων και των οικονομικών επιπτώσεων στο εσωτερικό. Εμφανίζεται από τις υπηρεσίες πληροφορίων των ΗΠΑ, ως δεσμευμένος να εξασφαλίσει κέρδη από την κατοχή ουκρανικού εδάφους και να «επεκτείνει το αποτύπωμα» της Ρωσίας στην διεθνή σκηνή για να δικαιολογήσει το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών και επισήμανε τα δημόσια σχόλια του Τραμπ σχετικά με τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αφού ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, επέβαλε -για πρώτη φορά στην δεύτερη θητεία του- τιμωρητικά μέτρα κατά της Μόσχας, επιβάλλοντας κυρώσεις σε δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

«Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, πρόκειται για τεράστιες κυρώσεις κατά των δύο μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών τους, οι οποίες ελπίζει ότι θα βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου», ανέφερε ο αξιωματούχος σε ανακοίνωσή του. «Έχει καταστήσει σαφές ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι δολοφονίες και να γίνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν μια ειρηνική επίλυση του πολέμου και μια μόνιμη ειρήνη εξαρτάται από την προθυμία της Ρωσίας να διαπραγματευτεί με καλή πίστη».

Η αλλαγή ρητορικής του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν και οι επιπτώσεις των κυρώσεων

Η ρητορική του Τραμπ έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες, καθώς έχει εκφράσει αυξανόμενη απογοήτευση και ανυπομονησία προς τον Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι δεν λαμβάνει μέτρα για να υποστηρίξει τις θετικές δηλώσεις που έγιναν στις συνομιλίες τους.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, κάνω καλές συζητήσεις και μετά δεν καταλήγουν πουθενά. Απλώς δεν καταλήγουν πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και υποστηρικτές του Κιέβου στο Κογκρέσο έχουν επανειλημμένα παροτρύνει τον Τραμπ να ασκήσει πίεση στη Ρωσία μέσω αποστολών όπλων και κυρώσεων για να πιέσει τη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Οι νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας και οι ευρωπαϊκές προσπάθειες για την παροχή περισσότερων όπλων στις δυνάμεις του Κιέβου θα μπορούσαν να αλλάξουν τους υπολογισμούς του Κρεμλίνου με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες, πρώην αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και ειδικούς.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε τη δοκιμή υποβρύχιου drone με πυρηνική ικανότητα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοινώνει την επιτυχία της δοκινής του νέου πυρηνοκίνητου αυτόνομου υποβρυχίου, μιλώντας με τραυματίες του πολέμου της ουκρανίας στο Κεντρικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Μάντρικ, στη Μόσχα την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025.



Vladimir Gerdo, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Στον αντίποδα ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή ενός υποβρύχιου drone με πυρηνική ικανότητα, του Poseidon, λίγες μέρες μετά την την επιτυχή τελική δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik.

«Χθες, πραγματοποιήσαμε μια ακόμη δοκιμή, αυτή τη φορά ενός άλλου πολλά υποσχόμενου συστήματος – του υποβρύχιου drone Poseidon», δήλωσε ο Πούτιν. «Δεν υπάρχει τρόπος αναχαίτισής του», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, αυτό το όπλο έχει πυρηνική πρόωση, και μπορεί επίσης να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές.

Δεν υπάρχουν επαρκείς επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες σχετικά με το Poseidon, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για μια αυτόνομη τορπίλη με πυρηνική ικανότητα, ικανή να προκαλέσει ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό, καθιστώντας παράκτιες πόλεις ακατοίκητες.

«Αυτή είναι μια τεράστια επιτυχία», είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η ισχύς του Poseidon ξεπέρασε τον διηπειρωτικό πύραυλο Sarmat, γνωστό ως SS-X-29, ή απλώς Satan II. «Η ισχύς του Poseidon υπερβαίνει σημαντικά την ισχύ ακόμη και του πιο υποσχόμενου διηπειρωτικού πυραύλου βεληνεκούς Sarmat», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Πριν λίγες μέρες η Μόσχα προχώρησε σε δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή, ονόματι Burevestnik. Ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, σύμφωνα με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο Burevestnik («Θαλασσοβάτης») είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Από την πρώτη ανακοίνωση για τα νέα οπλικά συστήματα Poseidon και Burevestnik το 2018, ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την κατασκευή αυτών απάντηση στις κινήσεις των ΗΠΑ για την κατασκευή μιας ασπίδας αντιπυραυλικής άμυνας μετά την μονομερή αποχώρηση της Ουάσινγκτον το 2001 από τη Συνθήκη για τους Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους του 1972 και για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

cnn.gr