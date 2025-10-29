Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29 Οκτωβρίου) στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν προέβησαν σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό.

Η αναφορά έρχεται λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Ισραήλ ότι «επιστρέφει στην εφαρμογή της εκεχειρίας», έπειτα από σειρά επιθέσεων που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 104 ανθρώπων στη Γάζα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 46 παιδιά, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Οι IDF είχαν προηγουμένως ανακοινώσει ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον «περισσότερων από 30 τρομοκρατών σε θέσεις διοίκησης εντός τρομοκρατικών οργανώσεων που δρουν στη Λωρίδα της Γάζας». Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα «συνεχίσει να επιβάλλει τη συμφωνία και να αντιδρά δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση».

cnn.gr