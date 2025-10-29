Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, ανακοίνωσε ότι η έρευνα για τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου έχει σημειώσει «σημαντική πρόοδο», αποκαλύπτοντας πως δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί και έχουν «εν μέρει παραδεχθεί» τη συμμετοχή τους στο περιστατικό.

Η Μπεκό δήλωσε ότι «περίπου εκατό ερευνητές» εργάστηκαν αδιάκοπα για τον εντοπισμό των δραστών και την ανάκτηση των κλοπιμαίων κοσμημάτων. «Η επιμονή και η αποφασιστικότητα των ερευνητών ήταν καθοριστικές σε αυτή τη μακρά και απαιτητική υπόθεση», υπογράμμισε η εισαγγελέας.

Σύμφωνα με πηγές της γαλλικής αστυνομίας, η ληστεία χαρακτηρίζεται ως «επιχείρηση κομάντο», καθώς εκτελέστηκε με ταχύτητα, ακρίβεια και στρατιωτικό συντονισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και των πολύτιμων αντικειμένων που εκλάπησαν.

Σύμφωνα με τη Μπεκό, οι δύο ύποπτοι που συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο είναι ηλικίας 34 και 39 ετών. Ο πρώτος βρίσκεται ήδη «υπό δικαστικό έλεγχο για άλλη υπόθεση κλοπής» και είναι γνωστός στις Αρχές για «επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπών». Ο δεύτερος φερόμενος εμπλεκόμενος εργάζεται ως διανομέας και έχει ποινικό μητρώο για «κλοπή και τροχαίες παραβάσεις». Η ταυτοποίησή του έγινε, όπως ανέφερε η εισαγγελέας, «μέσω δείγματος DNA που εντοπίστηκε σε ένα από τα δίκυκλα που χρησιμοποιήθηκαν στη ληστεία».

Οι δύο ύποπτοι έχουν «εν μέρει αναγνωρίσει τη συμμετοχή τους» στο περιστατικό, ωστόσο τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα. «Τα κλοπιμαία δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί», δήλωσε η Μπεκό, προσθέτοντας πως «αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα είναι πλέον αδύνατο να πουληθούν. Όποιος επιχειρήσει να τα αγοράσει, διαπράττει το αδίκημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος. Είναι ακόμη καιρός να επιστραφούν».

Η εισαγγελέας ξεκαθάρισε ότι, προς το παρόν, «δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι δράστες είχαν βοήθεια εκ των έσω», ενώ υπογράμμισε πως «η έρευνα συνεχίζεται» και πως υπάρχουν «πολλά ακόμα δεδομένα που πρέπει να αξιοποιηθούν».

Η Μπεκό σημείωσε επίσης ότι θα είναι «ιδιαίτερα δύσκολο να αποκατασταθεί το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας», η οποία εγκαταλείφθηκε από τους ληστές κατά τη διαφυγή τους. Οι δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με την ίδια, «βρίσκονται ενώπιον των δικαστικών αρχών» προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία», αδίκημα που επισύρει ποινή έως και 15 ετών κάθειρξης, καθώς και για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης», που τιμωρείται με ποινή έως 10 έτη φυλάκισης. Το γραφείο της εισαγγελίας έχει ήδη ζητήσει την προσωρινή τους κράτηση.

Η εισαγγελέας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων ατόμων, σημειώνοντας ότι οι κάμερες ασφαλείας «έχουν καταγράψει την παρουσία τεσσάρων δραστών». «Δεν αποκλείεται να υπήρχε μεγαλύτερη ομάδα πίσω από τη ληστεία» δήλωσε χαρακτηριστικά. Τέλος, η Μπεκό χαρακτήρισε τη ληστεία «επιχείρηση κομάντο», υπογραμμίζοντας τον άρτιο σχεδιασμό και την ταχύτητα με την οποία εκτελέστηκε.

