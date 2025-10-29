Το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66 υπό τον Ρομπ Γέτεν φαίνεται να εξασφαλίζει τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές στην Ολλανδία σύμφωνα με exit poll.

Το D66 αναμένεται να λάβει 27 έδρες στη Βουλή των 150 εδρών, ξεπερνώντας το Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) του ακροδεξιού Γκέερτ Βίλντερς, που αναμένεται να εξασφαλίσει 25 έδρες, σύμφωνα με το exit poll.

Στην Ολλανδία, οι δημοσκοπήσεις κατά την έξοδο από τα εκλογικά τμήματα αντανακλούν γενικά αρκετά καλά τη σύνθεση του κοινοβουλίου, ωστόσο η κατανομή των εδρών θα μπορούσε να αλλάξει κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Βίλντερς: Ελπίζαμε σε διαφορετικό αποτέλεσμα – Κρατάμε το κεφάλι ψηλά

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βίλντερς σχολίασε το εκλογικό αποτέλεσμα τονίζοντας ότι «είχαμε ελπίδες για ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά κρατήσαμε ψηλά το κεφάλι.

«Είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ να συνεχίσουμε τον αγώνα μας και παραμένουμε το δεύτερο και ίσως το μεγαλύτερο κόμμα της Ολλανδίας», πρόσθεσε.

De kiezer heeft gesproken. We hadden op een andere uitslag gehoopt maar onze rug rechtgehouden. We zijn strijdvaardiger dan ooit en nog steeds de tweede en misschien wel grootste partij van Nederland. pic.twitter.com/Tpas3TUZRn October 29, 2025

Τρία άλλα κόμματα ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων των συντηρητικών φιλελεύθερων, του αριστερού κόμματος Πράσινοι-Εργατικοί και των Χριστιανοδημοκρατών.

ertnews.gr