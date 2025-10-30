Οι κλέφτες με τα ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν εξελιχθεί σε κάτι σαν μάστιγα για το Λονδίνο. Κλέβουν κινητά αστραπιαία, αιφνιδιάζοντας περαστικούς που περπατούν στα πεζοδρόμια και στα πάρκα αμέριμνοι και κάποια στιγμή βγάζουν από την τσέπη το κινητό τους για να μιλήσουν στο τηλέφωνο, να διαβάσουν ένα μήνυμα, να καλέσουν ένα ταξί. Σε εκείνη ακριβώς τη στιγμή, οι κλέφτες με τα ηλεκτρικά ποδήλατα επιτίθενται αστραπιαία και αρπάζουν μέσα από τα χέρια του στόχου τους το κινητό μη επιτρέποντάς του να αντιδράσει.

Το κινητό χάνεται -τις περισσότερες φορές όπως έδειξε μελέτη καταλήγει στην Κίνα- το θύμα κυριεύεται από απόγνωση, λύση δεν υπάρχει.

Βίντεο: Η στιγμή που κλέφτης αρπάζει κινητό τηλέφωνο στο Λονδίνο

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα σόσιαλ μίντια δείχνει τη στιγμή που ένας κλέφτης με e-bike αρπάζει ένα κινητό από το χέρι πεζού στην Oxford Street στο Λονδίνο.

Ο ανυποψίαστος άντρας περπατούσε χαλαρά στον πολυσύχναστο δρόμο διαβάζοντας κάτι στο τηλέφωνό του, όταν ένας κλέφτης ντυμένος στα μαύρα τον πλησίασε με το ηλεκτρικό ποδήλατο και άρπαξε τη συσκευή πριν διαφύγει με μεγάλη ταχύτητα.

Το θύμα προσπάθησε να τον καταδιώξει με τα πόδια ωστόσο ο οδηγός εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο.

Μάστιγα οι κλοπές κινητών στο Λονδίνο

Οι κλοπές τηλεφώνων στο Λονδίνο αυτή την περίοδο, όπως αναφέρει η Daily Mail, έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Υπολογίζεται ότι περίπου 37 άνθρωποι χάνουν τα κινητά τους κάθε μέρα μόνο στο West End της βρετανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, σχεδόν 231.000 κλοπές και ληστείες τηλεφώνων καταγράφηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στο Λονδίνο. Οι δράστες επιχειρούν κυρίως στο West End, πόλο έλξης για τους τουρίστες, όπου αναφέρθηκαν περίπου 40.000 περιστατικά κατά την ίδια περίοδο.

Τα στοιχεία της Σκότλαντ Γιαρντ δείχνουν ότι το 2023 καταγράφηκαν 81.256 εγκλήματα που σχετίζονται με κινητά τηλέφωνα, μια αύξηση 20% σε ετήσια βάση και η υψηλότερη που έχει καταγραφεί. Η αστυνομία πιστεύει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι ακόμη υψηλότερος, καθώς πολλά περιστατικά δεν αναφέρονται.

Iefimerida.gr